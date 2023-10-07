مدرب أبو سليم: الزمالك ليس في حالته ولكن

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 00:29

كتب : FilGoal

الزمالك - أرتا سولار

تحدث شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي عن مواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الخطوي في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك صاحب تاريخ وألقاب ويملك خبرات إفريقية كبيرة، وهذه المباراة الأولى ستكون مباراة كبيرة".

وأضاف "سنرى فريق أبو سليم في أحسن حالاته، ولدينا روح المجموعة ولاعبين جيدين متنوعين بين الشباب وأصحاب الخبرات".

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وأوضح "في جميع الأحوال كنا سنواجه فريقا من أصحاب السوابق والخبرات في إفريقيا، وأبو سليم يقاتل بقوة ويملك الإصرار والرغبة والطموح بين لاعبيه".

وتابع "الزمالك يظل فريقا كبيرا حتى حين لا يكون في أفضل حالاته. الزمالك مؤخرا ليس في حالته، فمعه نقطتين فقط في الدوري، والمباراة الأخيرة أمام أرتا سولار كان منهزما في شوط كامل، وقلب الطاولة على المنافس".

واختتم "في النهاية الزمالك فريق كبير وإن شاء الله تكون مباراة ممتازة بين الأشقاء".

وأسفرت قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية.

ويتواجد الزمالك رفقة كل من أبو سليم الليبي وسوار كويا الغيني وساجرادا الأنجولي.

وسيبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات في مصر وينهيه بها كذلك.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

** أبو سليم في مصر

** سوار في غينيا

** ساجرادا في مصر

** ساجرادا في أنجولا

** أبو سليم في ليبيا

** سوار في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 26 نوفمبر

الجولة الثانية: 3 ديسمبر

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 25 فبراير

الجولة السادسة: 3 مارس

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم
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