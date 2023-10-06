فتح الله: بيراميدز في المجموعة الأقوى.. كنا نتوقع الصعوبة وهكذا سنواجهها

تحدث محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز عن صعوبة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فتح الله في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نتوقع أن تضعنا القرعة في مجموعة صعبة. أي فريق سيقع من التصنيف الأول سيكون قويا وصنداونز فريق كبير، ومازيمبي أفضل فريق في التصنيف الثالث فلديه الجودة الفنية والتاريخ والبطولات والاسم".

وأضاف "المجموعة هي الأقوى ولكننا مستعدون لأي شيء. هذا عامنا الأول في دوري أبطال إفريقيا ولدينا فريق قوي ولاعبين تمنحنا الثقة والاستعداد".

وسيلعب بيراميدز مباراتين متتاليتين خارج الأرض في الأسبوعين الأول والثاني من شهر ديسمبر، ضد نواذيبو الموريتاني ثم صنداونز الجنوب الإفريقي في الجولتين الثانية والثالثة لدور المجموعات.

وأوضح "المجموعة تحتاج للتركيز بنسبة 200% منذ اليوم الأول. نواجه فرق كبيرة ونحن أيضا فريق كبير. اللعب خارج الأرض أمام نواذيبو وصنداونز سيكون صعبا ولكن لدينا ميزة أن المباراة الأولى في المجموعة ضد مازيمبي على ملعبنا وهذا يمكن البناء عليه".

وواصل فتح الله "صنداونز اسم كبير في القارة بآخر 10 سنوات وأحد أقوى فرقها. أسلوب اللعب واضح وواحد أيا كان المدرب. مازيمبي لديه فريق جيد ويريد المنافسة في العام الحالي مع تفاوت مستواه في الآونة الأخيرة".

واختتم "لدينا أيضا مباريات في الدوري ونريد المنافسة بشكل مميز في جميع البطولات. سنركز على كل مباراة في وقتها".

"كنا متوقعين إن القرعة تحطنا في مجموعة صعبة"🔥🔥.. رأي محمود فتح الله في مجموعة بيراميدز بـ قرعة دوري أبطال إفريقيا #تغطية_خاصة pic.twitter.com/v1137S8NW5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 6, 2023

وأسفرت مراسم القرعة عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى بجوار كل من مازيمبي الكونغولي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي:

** مازيمبي في مصر

** نواذيبو في موريتانيا

** صنداونز في جنوب إفريقيا

** صنداونز في مصر

** مازيمبي في الكونغو

** نواذيبو في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر

الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر

الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر

الجولة الرابعة: 19 ديسمبر

الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير

الجولة السادسة: 1 و2 مارس