بهدف قاتل.. أبها يوقف انتصارات النصر المتتالية في الدوري السعودي

أنهى نادي أبها سلسلة انتصارات نادي النصر المتتالية في منافسات الدوري السعودي بهدف قاتل.

وتعادل النصر أمام أبها بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وسجل أوتافيو وتاليسكا هدفي النصر، فيما أحرز سعد بقير وكارل إيكامبي هدفي أبها.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، فيما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز 15.

النصر تعادل للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري السعودي بعد 6 انتصارات متتالية.

أحداث المباراة

بدأ نادي النصر المباراة بهجوم ضاغط على مرمى أبها بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

ونجح أوتافيو دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الثالثة بعد جملة فنية رائعة.

وأرسل ساديو ماني عرضية متقنة حولها رونالدو برأسية مرت أعلى مرمى أبها.

ونجح اندرسون تاليسكا يف تسجيل الهدف الثاني لنادي الصنر عند الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وحصل نادي أبها على ركلة جزاء نجح سعد بقير في ترجمتها إلى هدف عند الدقيقة 36.

ومع بداية الشوط الثاني واصل النصر هجومه على مرمى أبها بحثاً عن تسجيل الهدف الثالث.

وسدد كريستيانو رونالدو كرة قوية مرت أعلى مرمى نادي أبها بقليل.

ونجح كارل إيكامبي في تسيجل الهدف الثاني لفريقه في الوقت القاتل وتحديداً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

video:1