تعرف على ترتيب مباريات بيراميدز في أبطال إفريقيا.. مباراة نهارية بالجولة الثالثة
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 16:37
كتب : محمد عبد العظيم
وقع بيراميدز في مجموعة نارية في مشاركته الأولى في ذلك الدور في دوري أبطال إفريقيا.
وأسفرت مراسم القرعة عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى بجوار كل من مازيمبي وماميلودي صنداونز ونواذيبو.
وجاء ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي:
** مازيمبي في مصر
** نواذيبو في موريتانيا
** صنداونز في جنوب إفريقيا
** صنداونز في مصر
** مازيمبي في الكونغو
** نواذيبو في مصر
وتقام المباريات في المواعيد التالية:
الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر
الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر
الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر
الجولة الرابعة: 19 ديسمبر
الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير
الجولة السادسة: 1 و2 مارس
** نواذيبو في مصر
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