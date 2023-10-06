منافس مجهول وحامل اللقب.. ماذا ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية؟

تبحث الأندية المصرية عن استعادة لقب الكونفدرالية الغائب منذ 2019 فماذا ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر في دور المجموعات؟

وأقيمت اليوم الجمعة في جنوب إفريقيا قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية لموسم 2023-2024.

وجاء مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

أما الزمالك فجاء في المجموعة الثانية مع أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجراد الأنجولي.

الزمالك يخشى المفاجآت

مجموعة الزمالك تبدو سهلة على الورق ولكن مفاجآت الأندية الإفريقية لا تتوقف وسيظهر المستوى الحقيقي لكل فريق مع انطلاق دور المجموعات.

الزمالك بطل المسابقة في 2019 على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح يبحث عن حمل اللقب للمرة الثانية والعودة من خلاله لمنصات التتويج الإفريقية.

طريق الزمالك إلى دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية لم يكن ممهدا على الاطلاق، بعدما واجه ارتا سولار الجيبوتي.

الزمالك خسر ذهابا بهدفين دون رد، ثم تأخر في الشوط الأول بالقاهرة 1-0، قبل أن يفوز 4-1 ويتأهل إلى دور المجموعات بصعوبة بالغة.

ساجرادا

ساجرادا إسبرانسا الأنجولي اسم ليس بغريب على الزمالك بعدما لعب الفريق الأبيض أمامه في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2021-22.

الزمالك أنهى مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2021-22، بالتعادل السلبي مع ساجرادا إسبرانسا في الجولة السادسة على استاد القاهرة.

النتيجة ذاتها كانت تكررت في مباراة الذهاب بأنجولا، لذلك الزمالك ليس أمام مهمة سهلة أمام فريق لديه خبرة اللعب في البطولات الإفريقية.

ساجرادا تأهل إلى دور المجموعات على حساب فيرو فيارو بطل موزمبيق بركلات الترجيح في دور الـ32 من المسابقة.

أبو سليم الليبي

يظهر للمرة الأولى في السمابقات الإفريقية نادي أبو سليم الليبي الذي حققه مفاجاة مدوية على حساب الأولمبي الباجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي.

فريق أبوسليم تأهل إلى دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله دون أهداف مع فريق الأولمبي الباجي التونسي مستفيدا من الفوز ذهابا دون رد.

كما أطاح أبو سليم بفريق كمبالا سيتي الأوغندي بعدما خسر إيابا بهدفين مقابل ثلاثة أهداف، لتصبح النتيجة النهائية لمباراتي الذهاب والإياب تفوق أبوسليم 5-4، إذ سبق للفريق الليبي الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

سوار الغيني

يتواجد فريق أكاديمية سوار الغيني ضمن مجموعة الزمالك، بعدما تخطى أكاديمية عبدو ديالو الإيفواري 3-2 بمجموع المباراتين.

مودرن فيوتشر يصطدم بحامل اللقب

في المقابل ستكون مهمة مودرن فيوتشر أكثر تعقيدا من الزمالك، إذ يتواجد في مجموعى على رأسها اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب وبطل السوبر الإفريقي مؤخرا على حساب الأهلي.

اتحاد الجزائر

حجز اتحاد العاصمة مقعدا في دور المجموعات بعد التأهل عل حساب الفتح الرباطي المغربي، إذ تعادلا في المغرب بهدف لكل فريق، قبل ان يسحم التعادل السلبي نتيجة الإياب في الجزائر.

الهلال الليبي

يتواجد الهلال الليبي بقيادة المدرب المصري محمد عودة ضمن مجموعة مودرن فيوتشر، الهلال تأهل على حساب رايون سبورت بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 1/1، ليلجا الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الفريق الليبي بنتيجة 4 / 2، وخطف بطاقة الصعود إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

سوبر سبورت

اسم ليس بغريب على الأندية المصرية، ويملك خبرة كبيرة وحصل على وصيف البطولة في 2017 بعدما خسر 2-1 في مجموع المباراتين أمام مازيمبي الكونغولي.

وحجز سوبر سبورت مقعدا في دور المجموعات بعدما فاز على جابرون يونايتد بطل بوتسوانا بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.