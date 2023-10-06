قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن مواجهة للأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

في الناحية الأخرى وقع بيراميدز في مجموعة قوية ضمت مازيمبي وماميلودي صنداونز.

ويطمح للأهلي للحفاظ على لقبه والفوز به للمرة 12 في تاريخه.

أما بيراميدز فهذه هي أول مرة يشارك فيها في دور المجموعات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: نواذيبو الموريتاني- مازيمبي الكونغولي- بيراميدز- ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

المجموعة الثانية: جوانك جالاكسي البوتسواني- أسيك ميموزا الإيفواري- سيمبا التنزاني- الوداد المغربي

المجموعة الثالثة: النجم الساحلي التونسي- الهلال السوداني- بترو أتليتكو الأنجولي- الترجي التونسي

المجموعة الرابعة: ميدياما الغاني- يانج أفريكانز التنزاني- شباب بلوزداد الجزائري- الأهلي

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر

الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر

الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر

الجولة الرابعة: 19 ديسمبر

الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير

الجولة السادسة: 1 و2 مارس