مؤتمر جوارديولا: الروح أهم بكثير من التكتيك.. ورودري من أفضل لاعبي الوسط في العالم

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن روح الفريق والعلاقة بين بعضهم البعض أهم من التكتيك الذي سيتبعه في أي مباراة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "روح الفريق والعلاقة بيننا أهم بكثير من أي تكتيك، إذا لديك علاقة إنسانية جيدة باللاعبين ينتج عنه إذا تم ارتكاب أي خطأ سيساعدك زميلك".

وأكمل "عندما يكون لدينا غياب مهم مثل رودري، فنحتاج إلى النظر بعمق داخل الفريق لتعويضه، لا يمكننا أن نشتكي ونبكي، سنجد حلا وسنحاول الفوز في لندن، رودري من أفضل اثنين أو ثلاثة لاعبين وسط في العالم".

وعن كون أرسنال منافسا لسيتي على بطولة الدوري قال جوارديولا: "بالتأكيد أرسنال ينافسنا بجانب ليفربول، بالرغم من عدم لعبنا 10 مباريات لنقيم الموقف، لكن يجب أن نتوقع أن الفرق الكبيرة ستنافسنا على البطولة".

وعن مشكلة تقنية حكم الفيديو وطلب إعادة مباراة ليفربول وتوتنام في الدوري الإنجليزي قال المدير الفني الإسباني: "يجب أن نتقبل الأخطاء البشرية ، تقنية حكم الفيديو هنا لتقليل الأخطاء فقط، يجب أن تتحسن ومسؤولين الدوري الإنجليزي سيحاولون تطويرها".

وعن توقعه لمجريات مباراة أرسنال قال: "بالمقارنة بين مباراة ولفرهامبتون وأرسنال فبالتأكيد اللقاء المقبل سيكون مختلفا تماما، ولفرهامبتون دافعوا منذ الدقيقة الأولى وكان لاعب الوسط يراقب ماتيو كوفاسيتش حتى، لا اعتقد أن ذلك سيحدث ضد أرسنال، نحن نعرف بعضنا البعض بشكل جيد".

وواصل "أرسنال فريق جيد، في بعض الأوقات يلعبون بطريقة رجل لرجل، لديهم عدوانية كبيرة وطريقة خاصة للعب، يحاربون لكي يكونوا أبطالا، عندما كنت صغيرا في برشلونة كان دائما أرسنال ينافس فرق فيرجسون، والآن عادوا ليكونوا أقوياء عندما ترى أنك ستلعب في ملعب الإمارات فتعلم أنها ستكون واحدة من أصعب المباريات".

وأنهى تصريحاته قائلا: "لا أعرف هل أرسنال حاليا أقوى من الموسم الماضي، لا أتحدث معهم ولست في غرفة تغيير الملابس الخاصة بهم، كان سوق الانتقالات لديهم جيد جدا فتعاقدوا مع لاعبين أقوياء الحارس -يقصد ديفيد رايا- وكاي هافيرتز وديكلان رايس".

ونسى بيب في مؤتمر مباراة ولفرهامبتون مهاجمهم هي تشان هوانج وقال عليه الشاب الكوري وسجل هدف الفوز للذئاب وسخرت منه حساب الذئاب الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الثالث بـ17 نقطة.