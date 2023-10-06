قرعة الكونفدرالية – الزمالك مع ساجرادا وفيوتشر ضد اتحاد العاصمة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 15:22

كتب : رامي جمال

محمد عبد الشافي - الزمالك ضد فيوتشر

أقيمت اليوم الجمعة في جنوب إفريقيا قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية لموسم 2023-2024.

وجاء مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

أما الزمالك فجاء في المجموعة الثانية مع أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجراد الأنجولي.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري

المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك

المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري

المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي

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وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 26 نوفمبر

الجولة الثانية: 3 ديسمبر

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 25 فبراير

الجولة السادسة: 3 مارس

الزمالك فيوتشر الكونفدرالية
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