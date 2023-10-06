قرعة الكونفدرالية – الزمالك مع ساجرادا وفيوتشر ضد اتحاد العاصمة

أقيمت اليوم الجمعة في جنوب إفريقيا قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية لموسم 2023-2024.

وجاء مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

أما الزمالك فجاء في المجموعة الثانية مع أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجراد الأنجولي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري

المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك

المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري

المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 26 نوفمبر

الجولة الثانية: 3 ديسمبر

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 25 فبراير

الجولة السادسة: 3 مارس