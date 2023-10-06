مباشر قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية – الزمالك في المجموعة الثانية وفيوتشر بالأولي
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 14:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
وتقام القرعة في جنوب إفريقيا.
ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.
فيما يتواجد الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية.
وتنطلق القرعة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
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المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري
المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك
المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري
المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي
انطلاق قرعة الكونفدرالية.