مباشر قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية – الزمالك في المجموعة الثانية وفيوتشر بالأولي

قرعة الكونفدرالية – الزمالك مع ساجرادا وفيوتشر ضد اتحاد العاصمة

استدعاء ثنائي بيراميدز دوليا في توقف أكتوبر

مصدر من كاف لـ في الجول: اجتماع مرتقب لإنشاء رابطة الأندية الإفريقية.. والهدف منها