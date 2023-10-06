صلاح ينافس سون وهالاند على جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة لاعب شهر سبتمبر ولكن تلك المرة الممنوحة من رابطة اللاعبين المحترفين وليس الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن ترشح ستة لاعبين لجائزة لاعب شهر سبتمبر.

وستمنح تلك الجائزة وفقا لتصويت الجماهير عبر موقع الرابطة الرسمي. (يمكن التصويت لصلاح من هنا)

وينافس صلاح على الجائزة كل من بوكايو ساكا (أرسنال) وإرلينج هالاند (مانشستر سيتي) وكيران تريبيير (نيوكاسل) وجيمس ماديسون وسون هيونج مين (توتنام).

يأتي ذلك بعدما ترشح صلاح سابقا رفقة تريبيير وسون للمنافسة على جائزة لاعب الشهر ولكن الممنوحة من قبل الدوري الإنجليزي.

وينافس كذلك في تلك الجائزة كل من بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) وجارود بوين (وست هام) وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) وأولي واتنيكس (أستون فيلا).

وخاص صلاح أربع مباريات في الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر وسجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.