صلاح ينافس سون وهالاند على جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وسانت جيلواز

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة لاعب شهر سبتمبر ولكن تلك المرة الممنوحة من رابطة اللاعبين المحترفين وليس الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن ترشح ستة لاعبين لجائزة لاعب شهر سبتمبر.

وستمنح تلك الجائزة وفقا لتصويت الجماهير عبر موقع الرابطة الرسمي. (يمكن التصويت لصلاح من هنا)

أخبار متعلقة:
كلوب عن استبدال صلاح أمام سانت جيلواز: كان مخططا له "سأحطمك".. هالاند يكشف عن تحذير جوارديولا له قائمة ألمانيا – غياب جنابري وتواجد هافيرتز في اختيارات ناجلزمان الأولى

وينافس صلاح على الجائزة كل من بوكايو ساكا (أرسنال) وإرلينج هالاند (مانشستر سيتي) وكيران تريبيير (نيوكاسل) وجيمس ماديسون وسون هيونج مين (توتنام).

يأتي ذلك بعدما ترشح صلاح سابقا رفقة تريبيير وسون للمنافسة على جائزة لاعب الشهر ولكن الممنوحة من قبل الدوري الإنجليزي.

وينافس كذلك في تلك الجائزة كل من بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) وجارود بوين (وست هام) وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) وأولي واتنيكس (أستون فيلا).

وخاص صلاح أربع مباريات في الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر وسجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي سون ماديسون
نرشح لكم
"سأحطمك".. هالاند يكشف عن تحذير جوارديولا له أندري أونانا.. التحول لـ ماجواير جديد في مانشستر يونايتد إيمانويل بيتي: لا أفهم لماذا يبدأ هافيرتز مباريات أرسنال صلاح ينافس سون وألفاريز على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في سبتمبر بسبب مباراة لم يشارك بها.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف ريس جيمس توتنام يحدد سعر بيع هويبرج لـ يوفنتوس كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنام أرتيتا: إصابة ساكا مقلقة.. وغير نادم على إشراكه ضد لانس
أخر الأخبار
تعرف على ترتيب مباريات فيوتشر في الكونفدرالية.. قمتان في الجولة الثالثة والرابعة 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الكونفدرالية.. الافتتاح والختام في مصر 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيوتشر لـ في الجول: وقعنا في أصعب مجموعة بالكونفدرالية.. لكن لا نشعر بالقلق أو الخوف 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد إيجابية العينة الأولى.. سقوط بوجبا مرة أخرى في اختبار المنشطات 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرعة الكونفدرالية – الزمالك مع ساجرادا وفيوتشر ضد اتحاد العاصمة 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر قرعة دوري الأبطال – الأهلي وبيراميدز ينتظران ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح ينافس سون وهالاند على جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وحاتم سكر وعمرو السيسي أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد