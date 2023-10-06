"سأحطمك".. هالاند يكشف عن تحذير جوارديولا له

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

هالاند

مانشستر سيتي جوارديولا هالاند
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