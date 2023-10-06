طريق الأهلي – دون أي انتصار في الإقصائيات.. بوكا جونيورز إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس

تأهل بوكا جونيورز إلى نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس عقب انتصاره على مضيفه بالميراس بركلات الترجيح في إياب نصف النهائي بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

واستضاف بالميراس منافسه بوكا جونيورز في ملعب أليانز باركي بعدما تعادلا سلبيا بدون أهداف في الأرجنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض باثنين حال التعادل غير مطبقة في البطولة.

افتتح إدينسون كافاني أهداف المباراة لصالح الفريق الأرجنتيني 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك بالميراس التعادل في الدقيقة 73 بتسديدة صاروخية زاحفة من خواكين بيريز.

وفي ركلات الترجيح انتصر بوكا جونيزر بنتيجة 4-2 بعدما تصدى حارسه سيرجيو روميرو لضربتين.

ورسخ بوكا جونيورز عقدته لبالميراس بعدما التقيا أربع مرات في الأدوار الإقصائية من البطولة وينجح في الفوز فيهم جميعا بواقع نهائي سنة 2000 ونصف نهائي 2001 و2018 و2023.

وتأهل بوكا جونيورز إلى النهائي دون أن ينتصر في أي مباراة في المراحل الإقصائية أمام ناسيونال الأوروجويائي وراسينج الأرجنتيني وأخيرا بالميراس.

وفي كل لقاء انتصر بوكا بفضل ركلات الترجيح وتألق حارسه سيرجيو روميرو الذي تصدى لضربتين في كل مباراة.

وكسر الفريق الأرجنتيني بذلك سلسلة المباريات النهائية التي تجمع بين فريقين برازيليين منذ عام 2020.

وسيواجه بوكا جونيورز منافسه فلومينينسي البرازيلي في ملعب ماراكانا العريق في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن الفائز في تلك البطولة يقع في طريق الأهلي في كأس العالم للأندية الذي سيقام في السعودية في شهر ديسمبر المقبل.

إذ أن الأهلي سيواجه في الدور الثاني الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

وحال انتصار الأهلي فهو سيواجه بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

أما في الناحية الأخرى فسيواجه كلوب ليون المكسيكي منافسه أوروا ريدز الياباني، على أن يلتقي الفائز منهما مع مانشستر سيتي في النهائي.

ويقام كأس العالم للأندية في الفترة ما بين 12 لـ22 ديسمبر المقبل.