الدوري الأوروبي - فوز روما واستمرار انطلاقة باير ليفركوزن بفوز في النرويج

انتهت نصف مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وكانت مباريات النصف الأول من أول أربع مجموعات انتهت منذ قليل (طالع التفاصيل).

المجموعة الخامسة

ليفربول ضد رويال يونيون سانت جيلواز

فاز ليفربول على ضيفه سانت جيلواز بهدفين دون رد بمشاركة محمد صلاح في الشوط الأول.

وسجل ريان جرافينبيرخ الهدف الأول في الدقيقة 44، وأضاف ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 92.

تولوز ضد لاسك

فاز تولوز على ضيفه لاسك النمساوي بهدف دون رد.

وسجل جابريل سوازو الهدف الوحيد في الدقيقة 31.

بهذا أصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

ليفربول في الصدارة بست نقاط، وتولوز في المركز الثاني بأربع نقاط، ولاسك ثالث الترتيب بنقطة واحدة، ولاسك متذيل المجموعة بدون رصيد.

المجموعة السادسة

ماكابي حيفا الصهيوني ضد باناثينايكوس

تعادل الفريق اليوناني مع الصهيوني بدون أهداف

وعلى الجانب الآخر فياريال أمام ستاد ريني

فاز فياريال على ريني بهدف دون رد على ملعب سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

وسجل أليكساندر سورلوز الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

باناثينايكوس في الصدارة بأربع نقاط، وريني في الوصافة بثلاث نقاط، وفياريال في المركز الثالث بنفس الترتيب، وحيفا متذيل المجموعة دون نقاط.

المجموعة السابعة

روما ضد سيرفيت السويسري

فاز روما على ضيفه سيرفيت بأربعة أهداف دون رد على أوليمبيكو معقل الذئاب.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف أندريا بيلوتي في الدقيقة 46.

وأحرز لورينزو بيليجريني الهدف الثالث في الدقيقة 52، وأنهى التسجيل بيلوتي في الدقيقة 59.

سلافيا براها ضد شريف تيراسبول

فاز سلافيا براها على ضيفه شريف بستة أهداف دون رد في أكبر نتائج المجموعة.

وسجل الأهداف كل من:

مويمر شيتيل في الدقيقة الرابعة، وإيجو أوجبو في الدقيقة السابعة، وموناشي جارانانجا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، وإيفان شرانز في الدقيقة 47، وديفيد دوديرا في الدقيقة 58، ومويمر شيتيل في الدقيقة 71.

أصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

سلافيا براها في الصدارة بستة نقاط بالتساوي مع روما الذي يحتل الوصافة، بينما سيرفيت وشريف في المركز الثالث والرابع بالترتيب دون نقاط.

المجموعة الثامنة

هاكن السويدي وكاراباج الأذربيجاني

فاز كاراباج بهدف دون رد على مضيفه هاكن على ملعب برافيدا أرينا معقل الفريق السويدي

سجل الهدف الوحيد جونينيو فييرا في الدقيقة 70.

مولدي ضد باير ليفركوزن

فاز باير ليفركوزن على مولدي بهدفين مقابل هدف على ملعب أكر ستاديون معقل الفريق النرويجي.

وسجل جيريمي فريمبونج الهدف الأول في الدقيقة 14، وأضاف ناثان تيلا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وسجل هدف مولدي الوحيد إيميل بريفيك في الدقيقة 87.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

ليفركوزن في صدارة المجموعة بست نقاط وكاراباج في الوصافة بنفس الرصيد، بينما يحتل مولدي هاكن مركزي الثالث والرابع بالترتيب دون نقاط.