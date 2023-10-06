الدوري الأوروبي - فوز روما واستمرار انطلاقة باير ليفركوزن بفوز في النرويج

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 01:03

كتب : FilGoal

جرافينبيرخ

انتهت نصف مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وكانت مباريات النصف الأول من أول أربع مجموعات انتهت منذ قليل (طالع التفاصيل).

المجموعة الخامسة

أخبار متعلقة:
ليفربول ينتصر على سانت جيلواز ويتصدر مجموعته الأوروبية كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنام رفض استئناف ليفربول على طرد كورتيس جونز ضد توتنام

ليفربول ضد رويال يونيون سانت جيلواز

فاز ليفربول على ضيفه سانت جيلواز بهدفين دون رد بمشاركة محمد صلاح في الشوط الأول.

وسجل ريان جرافينبيرخ الهدف الأول في الدقيقة 44، وأضاف ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 92.

تولوز ضد لاسك

فاز تولوز على ضيفه لاسك النمساوي بهدف دون رد.

وسجل جابريل سوازو الهدف الوحيد في الدقيقة 31.

بهذا أصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

ليفربول في الصدارة بست نقاط، وتولوز في المركز الثاني بأربع نقاط، ولاسك ثالث الترتيب بنقطة واحدة، ولاسك متذيل المجموعة بدون رصيد.

المجموعة السادسة

ماكابي حيفا الصهيوني ضد باناثينايكوس

تعادل الفريق اليوناني مع الصهيوني بدون أهداف

وعلى الجانب الآخر فياريال أمام ستاد ريني

فاز فياريال على ريني بهدف دون رد على ملعب سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

وسجل أليكساندر سورلوز الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

باناثينايكوس في الصدارة بأربع نقاط، وريني في الوصافة بثلاث نقاط، وفياريال في المركز الثالث بنفس الترتيب، وحيفا متذيل المجموعة دون نقاط.

المجموعة السابعة

روما ضد سيرفيت السويسري

فاز روما على ضيفه سيرفيت بأربعة أهداف دون رد على أوليمبيكو معقل الذئاب.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف أندريا بيلوتي في الدقيقة 46.

وأحرز لورينزو بيليجريني الهدف الثالث في الدقيقة 52، وأنهى التسجيل بيلوتي في الدقيقة 59.

سلافيا براها ضد شريف تيراسبول

فاز سلافيا براها على ضيفه شريف بستة أهداف دون رد في أكبر نتائج المجموعة.

وسجل الأهداف كل من:

مويمر شيتيل في الدقيقة الرابعة، وإيجو أوجبو في الدقيقة السابعة، وموناشي جارانانجا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، وإيفان شرانز في الدقيقة 47، وديفيد دوديرا في الدقيقة 58، ومويمر شيتيل في الدقيقة 71.

أصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

سلافيا براها في الصدارة بستة نقاط بالتساوي مع روما الذي يحتل الوصافة، بينما سيرفيت وشريف في المركز الثالث والرابع بالترتيب دون نقاط.

المجموعة الثامنة

هاكن السويدي وكاراباج الأذربيجاني

فاز كاراباج بهدف دون رد على مضيفه هاكن على ملعب برافيدا أرينا معقل الفريق السويدي

سجل الهدف الوحيد جونينيو فييرا في الدقيقة 70.

مولدي ضد باير ليفركوزن

فاز باير ليفركوزن على مولدي بهدفين مقابل هدف على ملعب أكر ستاديون معقل الفريق النرويجي.

وسجل جيريمي فريمبونج الهدف الأول في الدقيقة 14، وأضاف ناثان تيلا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وسجل هدف مولدي الوحيد إيميل بريفيك في الدقيقة 87.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

ليفركوزن في صدارة المجموعة بست نقاط وكاراباج في الوصافة بنفس الرصيد، بينما يحتل مولدي هاكن مركزي الثالث والرابع بالترتيب دون نقاط.

روما ليفربول الدوري الأوروبي
نرشح لكم
بالرغم من هدف مرموش.. فرانكفورت يخسر من باوك في دوري المؤتمر بهدفين ليفربول ينتصر على سانت جيلواز ويتصدر مجموعته الأوروبية الدوري الأوروبي - تعادل برايتون مع مارسيليا وفوز أتالانتا على لشبونة في البرتغال انتهت دوري المؤتمر - باوك (2) - (1) أينتراخت فرانكفورت.. هدف قاتل لباوك +90 انتهت الدوري الأوروبي – ليفربول (2) - (0) سانت جيلواز.. انتصار الريدز تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضمن ثلاثي عربي لمواجهة باوك تشكيل الدوري الأوروبي – صلاح ونونيز أساسيان أمام سانت جيلواز إيمانويل بيتي: لا أفهم لماذا يبدأ هافيرتز مباريات أرسنال
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - فوز روما واستمرار انطلاقة باير ليفركوزن بفوز في النرويج 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام عاشور: لم أتوقع رحيل السعيد ورمضان عن الأهلي.. وتمنيت اعتزال فتحي بالقميص الأحمر 48 دقيقة | الدوري المصري
فالفيردي ليس الأول.. هكذا تعرض تولدو للسرقة قبل 21 عاما ساعة | تقرير في الجول
حسام عاشور: الأهلي بيتي وأعتذر لجماهيره ومحمود الخطيب ساعة | الدوري المصري
بالرغم من هدف مرموش.. فرانكفورت يخسر من باوك في دوري المؤتمر بهدفين ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يكشف سر قميص عبد الله جمعة المختلف في المران ساعة | الدوري المصري
ليفربول ينتصر على سانت جيلواز ويتصدر مجموعته الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو: ظُلمت في بدايتي مع الزمالك.. وحالة واحدة تفسد نظامي الغذائي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد