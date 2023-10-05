الدوري الأوروبي - تعادل برايتون مع مارسيليا وفوز أتالانتا على لشبونة في البرتغال

انتهت نصف مباريات المجموعات الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي بمفاجآت ونتائج مثيرة وتغيير ترتيب الفرق في جدول ترتيب المجموعات.

ولعبت مباريات المجموعات الأربعة الأولى من البطولة الأوروبية الثانية ومن المقرر أن تلعب النصف الآخر بعد قليل.

وجاءت النتائج كالآتي:

المجموعة الاولى

باكا توبولا الصربي ضد أولمبياكوس اليوناني

تعادل أولمبياكوس مع نظيره باكا توبولا بهدفين لكل فريق.

وتقدم أوليمبياكوس بهدفين عن طريق جورجوس ماسوراس ودانيل بودينس في الدقيقة 16 و57.

وقلص إيفيت داكوفاك الفارق لتوبولا في الدقيقة 63.

وتم طرد أندرياس ندوي من أوليمبياكوس في الدقيقة 71.

وتمكن ميلوس بانتوفيتش من معادلة النتيجة لفريقه الصربي إذ سجل في الدقيقة 91.

فرايبورج ضد وست هام

فاز وست هام على فرايبورج بهدفين مقابل هدف.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 8، قبل أن يتعادل رولاند سالاي في الدقيقة 49 لفرايبورج.

ووضع نايف أكرد وست هام مرة أخرى في المقدمة فسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وبذلك أصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

وست هام في الصدارة بالعلامة الكاملة بست نقاط، وفرايبورج في الوصافة بثلاث نقاط، وأوليمبياكوس وتوبولا في مركزي الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.

المجموعة الثانية

أيك أثينا ضد أياكس

تعادل أيك أثينا أمام أياكس بهدف لكل فريق على ملعب أوباب معقل النادي اليوناني.

وسجل ستيفين برجوين هدف أياكس في الدقيقة 30 من ضربة جزاء.

بينما تعادل دوماجوي فيدا لصالح أيك أثينا في الدقيقة 74.

مارسيليا ضد برايتون

تعتبر أكثر المباريات إثارة حتى الآن على ملعب فلدروم معقل مارسيليا.

فتعادل مارسيليا وبرايتون بهدفين لكل فريق وتمكن دي زيربي من العودة للمباراة والتعادل بعد التأخر بهدفين.

وتقدم مارسيليا عن طريق شانسيل مبيمبا في الدقيقة 19، وجوردان فيرتو في الدقيقة 20.

ونجح باسكال جروس من تقليص الفارق لبرايتون في الدقيقة 54، وتعادل جواو بيدرو لفريقه في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

أيك أثينا في الصدارة بأربع نقاط ومارسيليا وأياكس في الوصافة بنقطتين وبرايتون متذيل وحيدا بنقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

أريس البيلاروسي ضد رينجيرز

فاز أريس على نظيره رينجرز بهدفين مقابل هدف في مفاجأة غير متوقعة.

وسجل أليكس موسوندا الهدف الأول لأريس في الدقيقة 9 وأضاف زميله شافي بابيكا الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وسجل الهدف الوحيد لرينجرز عبد الله سيما في الدقيقة 70.

ريال بيتيس ضد سبارتا براها

قلب ريال بيتيس النتيجة أمام سبارتا براها إذ تمكن من الفوز بعد التأخر في نتيجة المباراة.

وافتتح فيليكو بيرمانشيفيتش النتيجة لبراها في الدقيقة الثالثة، وتعادل أساني دياو سريعا لبيتيس في الدقيقة التاسعة.

وسجل إيسكو هدف الفوز للفريق الإسباني في الدقيقة 79.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

جميع الفريق لديها نفس الرصيد وهو ثلاث نقاط والفارق هو الأهداف فقط، أريس في الصدارة وبراها في الوصافة ورينجرز في المركز الثالث وبيتيس متذيل.

المجموعة الرابعة

راكوف البولندي ضد ستورم النمساوي

فاز ستورم بهدف دون رد على ستورم عن طريق ويليام بوفينج في الدقيقة 23

أتالانتا ضد سبورتنج لشبونة

فاز أتالانتا على سبورتنج لشبونة خارج أرضه على ملعب جوزيه ألفالادي بهدفين مقال هدف.

وسجل جيورجيو سكالفيني الهدف الأول في الدقيقة 33، وأضاف ماتيو روجيري الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ولم تنجح عودة لشبونة في النتيجة إذ سجل فيكتور جيوكيريس من ضربة جزاء في الدقيقة 76، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإيطالي.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

أتالانتا في الصدارة بست نقاط ويحتل لشبونة الوصافة بالتساوي مع ستورم بنفس الرصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل راكوف دون نقاط.