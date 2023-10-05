استدعاء ثنائي بيراميدز دوليا في توقف أكتوبر

أعلن نادي بيراميدز عن وصول استدعاء رسمي لاثنين من لاعبيه المحترفين الأفارقة في الفريق.

وتم استدعاء فيستون ماييلي مهاجم الفريق لمنتخب الكونغو الديمقراطية.

فيما تلقى لاعب الوسط بلاتي توريه استدعاء من منتخب بوركينا فاسو.

ماييلي كان قد حصل على جائزة هداف كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي برصيد 7 أهداف، كما أنه أنهى دوري أبطال إفريقيا كهداف للبطولة برصيد 7 أهداف باحتساب الأدوار التمهيدية.

ووصل يانج أفريكانز لنهائي الكونفدرالية في نسختها الأخيرة ولكنه خسر من اتحاد العاصمة الجزائري.

صاحب الـ 29 عاما شارك بالموسم الماضي مع يانج أفريكانز في 18 مباراة بدوري الأبطال والكونفدرالية وخلالهم سجل 14 هدفا وصنع ثلاثة.

وشارك ماييلي في 4 مباريات دولية بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية من قبل وسجل هدفا واحد خلالهم خلال المشاركة الأخيرة ضد الجابون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مباراتين وديتين ضد نيوزيلندا في 13 أكتوبر ثم أنجولا في 17 من الشهر ذاته.

بينما يلعب منتخب بوركينا فاسو في نفس اليومين ضد غينيا الاستوائية وموريتانيا وديا.