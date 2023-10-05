الرياضية: ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة المنظمة لـ كأس العالم 2030

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

فوزي لقجع - الصور من الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم

قرر محمد السادس ملك المغرب تعيين رئيس اتحاد الكرة فوزي لقجع مسؤولا عن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030.

وأوضحت قناة "الرياضية" المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس أن الملك استقبل لقجع وقرر تعيينه رئيسا للجنة المنظمة للمونديال.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أمس الأربعاء فوز المغرب بحق تنظيم المونديال رفقة إسبانيا والبرتغال.

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وذكر موقع فيفا أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وستكون هذه أول مرة على الإطلاق التي يستضيف فيها المغرب كأس العالم بعد محاولات غير ناجحة أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

والأمر ذاته ينطبق على البرتغال التي لم تستضف البطولة من قبل.

أما إسبانيا فقد استضافت كأس العالم 1982.

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