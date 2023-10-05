مران الأهلي – تدريبات بدنية استعدادا للإسماعيلي.. واجتماع بين كولر وطبيب الفريق

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 20:26

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

بدأ الأهلي تدريباته استعدادا لملاقاة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري في ملعب برج العرب.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين ناقش خلالها عددا من الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة المقبلة.

كما اجتمع المدرب السويسري مع أحمد جاب الله طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين عمرو السولية وكريم وليد وصلاح محسن.

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وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في المران الذي أقيم في ملعب مختار التتش في الجزيرة.

وكان الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 عقب فوزه على إنبي بثلاثية دون رد في استاد القاهرة أمس الأربعاء.

وسيواجه الأهلي في النهائي الفائز من الزمالك وبيراميدز.

ويحتل الأهلي المركز السابع في الدوري بثلاث نقاط بعدما خاض مباراة وحيدة.

فيما يأتي الإسماعيلي ثامنيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف ولكنه خاض مباراة أكثر من الأهلي.

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