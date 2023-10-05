6 أهداف وطرد.. بداية زد المثالية تصطدم بتعادل أمام بلدية المحلة

حسم تعادلا مثيرا بنتيجة 3-3 بين زد وبلدية المحلة مواجهة الفريقين في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري المصري في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

سجل لزد: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (2) وشادي حسين، فيما سجل لبلدية المحلة: فيبو أكيم وحسام أشرف وعبد الرحمن سمانة.

ولأول مرة يسجل فريق زد سواء بالمسمى الحالي أو السابق (نادي مصر) 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري المصري.

ولأول مرة أيضا يسجل بلدية المحلة 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ الفوز على المقاولون العرب موسم 2007-08 بنتيجة 3-2.

وتعد تلك البداية الأفضل لمجدي عبد العاطي كمدير فني في الدوري، إذ حقق 7 نقاط مع زد في أول 3 جولات مقابل نقطة مع أسوان و0 مع فاركو في تجربتيه السابقتين.

ورفع زد رصيده لـ 7 نقاط في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

فيما حقق بلدية المحلة النقطة الرابعة له في المركز السادس.

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التشكيل

دفع مجدي عبد العاطي بنجم المنتخب الأولمبي محمود صابر في التشكيل الأساسي لفريقه على حساب أحمد عاطف "قطة" الذي خاض مباراة الجونة في الجولة الماضية.

واعتمد مدرب زد على الثنائي شادي حسين ومصطفى عبد الرؤوف زيكو في قيادة هجوم الفريق.

في المقابل فيما قاد حسام أشرف المعار من الزمالك هجوم نادي بلدية المحلة.

وصف المباراة

11 دقيقة فقط كانت كافية من أجل أول أهداف اللقاء، تمريرة من إسلام مرزوق إلى فيبو أكيم الذي سدد كرة قوية على يمين علي لطفي.

رد زد جاء سريعا بعد دقيقتين فقط، تمريرة من محمود صابر إلى مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" الذي سدد كرة قوية في الشباك مسجلا التعادل.

وفي الدقيقة 24 تقدم زد بهدف آخر لزيكو المنفرد بعدما تلقى تمريرة من شادي حسين.

الإثارة تواصلت وسجل حسام أشرف هدفا بعد تمريرة رائعة من فيبو أكيم انفرد على إثرها وسجل في الدقيقة 28.

ولم يأب زد أن يأخر متأخرا فسجل شادي حسين هدفا في الدقيقة 42 برأسية بعد عرضية من محمد أشرف بكري.

شوط أول انتهى بتفدم زد بنتيجة 3-2.

في الدقيقة 50 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه ماجد هاني لاعب وسط البلدية بعد تدخل قوي ضد محمد أشرف، حيث ارتطم حذاءه بوجه مدافع زد.

وبعد 8 دقائق تحصل فيبو أكيم على ركلة جزاء انبرى لها عبد الرحمن جمال "سمانة" وسدد في الشباك مسجلا التعادل رغم النقص العددي.

وفي الدقيقة 81 ردت عارضة رأسية سمانة لتمنع الهدف الرابع للبلدية، لتنتهي المباراة بتعادل مثير.