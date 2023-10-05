صلاح ينافس سون وألفاريز على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في سبتمبر

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس قائمة المرشحين للجائزة.

صلاح ينافس كل من أولي واتكينز (أستون فيلا)، سون هيونج مين (توتنام)، جارود بوين (وست هام يونايتد)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون).

خلال شهر سبتمبر شارك صلاح في 4 مباريات نجح في قيادة ليفربول للفوز بـ3 منها، مقابل خسارة جدلية أمام توتنام.

وهز قائد منتخب مصر شباك أستون فيلا ووست هام، كما صنع هدفين.

يذكر أن جيمس ماديسون لاعب توتنام حصد جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس.

المرة الأخيرة التي فاز فيها صلاح بالجائزة كانت في أكتوبر 2021.

يذكر أن لاعب بازل السابق هو أول لاعب يحقق الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018)، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز في الموسم الماضي.

بشكل عام، حصد صلاح الجائزة في 4 مناسبات.

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