صلاح ينافس سون وألفاريز على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في سبتمبر
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 13:18
كتب : FilGoal
ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس قائمة المرشحين للجائزة.
صلاح ينافس كل من أولي واتكينز (أستون فيلا)، سون هيونج مين (توتنام)، جارود بوين (وست هام يونايتد)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون).
خلال شهر سبتمبر شارك صلاح في 4 مباريات نجح في قيادة ليفربول للفوز بـ3 منها، مقابل خسارة جدلية أمام توتنام.
وهز قائد منتخب مصر شباك أستون فيلا ووست هام، كما صنع هدفين.
Here are the nominees for September's @premierleague Player of the Month.
Vote now: https://t.co/xz2IGc9jvn#FC24 #POTM pic.twitter.com/1ucTORtUUf— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 5, 2023
يذكر أن جيمس ماديسون لاعب توتنام حصد جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس.
المرة الأخيرة التي فاز فيها صلاح بالجائزة كانت في أكتوبر 2021.
يذكر أن لاعب بازل السابق هو أول لاعب يحقق الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018)، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز في الموسم الماضي.
بشكل عام، حصد صلاح الجائزة في 4 مناسبات.
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