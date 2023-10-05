جوارديولا: ظهرنا بمستوى مثالي أمام لايبزج.. ولن أحكم على فريقي من خلال النتائج

أعرب بيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتي عن رضاه بالمستوى الذي ظهر فريقه به خلال مواجهة لايبزج.

وفاز مانشستر سيتي على لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل فيل فودين وجوليان ألفاريز وجيرمي دوكو أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز لويس أوبيندا هدف لايبزج الوحيد.

وقال جوارديولا عبر بي إن سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة للغاية أمام لايبزج. باستثناء الدقائق الأولى من كل شوط ظهرنا بمستوى مثالي وحققنا فوزا مستحقا".

وأضاف "لا يمكن أن تأتي إلى هنا (ملعب لايبزج) دون أن تستقبل أهداف أو يتعرض مرماك للتهديد المستمر. أنا راض عن مستوى فريقي أمام خصم لا ينتظر في مناطقه واتخذنا خطوة هامة نحو الدور التالي من المسابقة"

وشدد "لن أحكم على فريقي من خلال النتائج، المباراتان الماضيتان (أمام نيوكاسل وولفرهامبتون) لم نحصل فيهما على أفضل النتائج و لكن الأمر ليس سهلاً عندما تلعب أمام فرق تدافع بعدد كبير من لاعبيها".

وحصل مانشستر سيتي على العلامة الكاملة ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بعد جولتين من دور المجموعات.

فيما توقف رصيد لايبزج عند 3 نقاط في المركز الثاني، ويليه يانج بويز الذي تعادل مع ريد ستار الصربي بهدفين لكل فريق وكل منهما في رصيده نقطة وحيدة.