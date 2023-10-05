كريستو: علي معلول أسطورة.. والمنافسة قوية في الأهلي

وصف محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي، مواطنه وزميله في الفريق علي معلول بالأسطورة.

ووصل علي معلول لهدفه رقم 50 مع الأهلي في جميع المسابقات منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وتقدم معلول بهدف في الدقيقة 33 من ركلة جزاء في نصف النهائي من كأس مصر 2023 ضد إنبي الذي حسمه الأهلي بنتيجة 3-0.

وقال كريستو عقب مباراة إنبي عبر موقع ناديه: "علي معلول أسطورة في الأهلي. أتمني تحقيق العديد من الإنجازات مثلما فعل".

وأضاف "المنافسة بين اللاعبين قوية وتصب في مصلحة الفريق. الجميع يبذل أقصى ما عنده من أجل هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات".

وأتم "أحاول تقديم كل ما لدي في التدريبات للمشاركة باستمرار، وأنتظر الفترة المقبلة للظهور بشكل أفضل".

وافتتح الثنائي أنتوني موديست وإمام عاشور أهدافه بقميص الأهلي بعد التسجيل أمام إنبي.

ووصل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 55 في تاريخه ويعتبر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية.