بعد سنوات من القطيعة.. سوريا تدعم ملف السعودية في استضافة مونديال 2034

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 23:12

كتب : FilGoal

الأرجنتين × فرنسا - نهائي كأس العالم

قدمت سوريا دعمها المطلق لملف السعودية في استضافة كأس العالم 2034 بعد سنوات من القطيعة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا نيته التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034.

وأصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانا قال فيه: "يعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم دعمه الكامل لنية الاتحاد السعودي لكرة القدم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034".

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"يأتي هذا الإعلان إيماناً من الاتحاد السوري بالعلاقات الوثيقة التي تربطه بالأشقاء في المملكة وما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات على جميع الأصعدة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح والإزدهار والظفر بشرف الاستضافة الذي يحمل رسائل المحبة والسلام لكل العالم".

وجاء بيان الدعم السوري المطلق للسعودية بعد سنوات القطيعة من وقت اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏f@Syrianfa @Syrianfa @FaSyrian خبر صحفي ç ش تشرين الأول3222 SAFF SFA يعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم دعمه الكامل لنية الاتحاد السعودي لكرة القِدم الترشح لاستضافة كأس العالم4100 ويأتي هذا الإعلان إيماناً من الاتحاد السوري بالعلاقات الوثيقة التي تربطه بالأشقاء في المملكة وما حققته المملكة العربية السعودية من انجازات على جميع الأصعدة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح والإزدهار والظفر بشرف الاستضافة الذي يحمل رسائل المحبة والسلام لكل .العالم Syriaball Association SFA JAKO‏'‏‏

وكانت انتشرت تقارير صحفية عن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2030 رفقة مصر واليونان لكن في النهاية ذكرت تقارير أخرى نية المملكة في تحويل تركيزها على نسخة 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق من اليوم اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.

السعودية كأس العالم سوريا
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