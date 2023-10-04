المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وإقامة أول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 18:07

كتب : رامي جمال

كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا اليوم الأربعاء حصول ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030.

وكان ملك المغرب محمد السادس أعلن حصول بلاده على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها قناة "الرياضية" المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أخبار متعلقة:
وزير خارجية إيران: اتفقنا مع السعودية على إعادة مباراة اتحاد جدة وسباهان وكيل شريف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.. وشرط الأهلي قبل عودته إلى مصر بسبب مباراة لم يشارك بها.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف ريس جيمس

وأوضحت التغريدة أن ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال حصل على إجماع المصوتين في اللجنة التنفيذية في فيفا.

وبعد ذلك بدقائق أعلن الموقع الرسمي لفيفا حصول المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم أعرق البطولات الكروية على الإطلاق.

وذكر موقع فيفا أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

1930 FIFA World Cup final - Wikipedia

صورة لمنتخب أوروجواي في نهائي كأس العالم 1930

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال جياني إنفاتينو رئيس فيفا: "في عالم منقسم يتحد فيفا وكرة القدم، وافق المجلس التنفيذي لفيفا بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في أوروجواي 1930 بالطريقة الأنسب".

وأردف "وبناء على ذلك سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية وستنظم ثلاث دول أوروجواي وأرجنتين وباراجواي ثلاث مباريات بواقع مباراة واحدة لكل منهم".

وأكمل "وستقام أول تلك المباريات بالطبع في ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفديو للاحتفال بتلك النسخة المئوية".

وتابع إنفاتينو "وافق مجلس فيفا بالإجماع على أن الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا".

وواصل "لقد اتحدت قارة إفريقيا وأوروبا ليس فقط في كرة القدم لكن في توفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد، يا لها من رسالة عظيمة عن السلام والتسامح".

وأتم رئيس فيفا حديثه "في عام 2030 سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة بتنظيم كأس العالم في ثلاث قارات وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ولنحتفل معا باللعبة الجميلة".

فيما قال أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم: "لقد كان هدفنا عاليا وحلمنا كبيرا، كأس العالم المئوية 2030 ستبدأ من حيث بدأ كل شيء".

وستكون هذه أول مرة على الإطلاق التي يستضيف فيها المغرب كأس العالم بعد محاولات غير ناجحة أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

والأمر ذاته ينطبق على البرتغال التي لم تستضف البطولة من قبل.

أما إسبانيا فقد استضافت كأس العالم 1982.

كأس العالم 2030 المغرب إسبانيا البرتغال
نرشح لكم
بعد قرار يويفا.. فيفا يعلن رفع الإيقاف عن روسيا ويحدد شروط المشاركة فيفا يحدد الاتحادات المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 ملامح تنظيم يورو 2028 و2032 تبدأ في الظهور بقرار تركي #السهرة_الرياضية – ديفيد بيكهام محارب في فيلم King Arthur: Legend of the Sword أليكسيس ماك أليستر يوجه رسالة تحذيرية لشقيقه قبل صدامهما في الدوري الأوروبي إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن
أخر الأخبار
انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول كيف يُعيد للنادي قيمته السوقية 16 دقيقة | الكرة المصرية
سعيد عبد العزيز لـ في الجول: قررت الرحيل عن النجوم بشكل نهائي 24 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - تأهل سيدات الأهلي إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا بالتغلب على فاب 29 دقيقة | كرة يد
السعودية تعلن نيتها التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034 32 دقيقة | السعودية
بعد قرار يويفا.. فيفا يعلن رفع الإيقاف عن روسيا ويحدد شروط المشاركة ساعة | الكرة الأوروبية
فيفا يحدد الاتحادات المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 ساعة | آسيا
الرياضية: فيجا وكيسي جاهزان لدربي جدة ساعة | السعودية
سلة - بعد قيده في الزمالك وسموحة.. أحقية طلائع الجيش في ضم خانكا ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة