المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وإقامة أول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا اليوم الأربعاء حصول ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030.

وكان ملك المغرب محمد السادس أعلن حصول بلاده على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها قناة "الرياضية" المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضحت التغريدة أن ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال حصل على إجماع المصوتين في اللجنة التنفيذية في فيفا.

🚨 SM le Roi Mohammed VI a le grand plaisir d’annoncer au peuple marocain que le Comité exécutif de la FIFA vient de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. pic.twitter.com/OLs3LQsVjO — Arryadia TV (@arryadiatv) October 4, 2023

وبعد ذلك بدقائق أعلن الموقع الرسمي لفيفا حصول المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم أعرق البطولات الكروية على الإطلاق.

📷 FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™ ➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg — FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023

وذكر موقع فيفا أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

صورة لمنتخب أوروجواي في نهائي كأس العالم 1930

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال جياني إنفاتينو رئيس فيفا: "في عالم منقسم يتحد فيفا وكرة القدم، وافق المجلس التنفيذي لفيفا بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في أوروجواي 1930 بالطريقة الأنسب".

وأردف "وبناء على ذلك سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية وستنظم ثلاث دول أوروجواي وأرجنتين وباراجواي ثلاث مباريات بواقع مباراة واحدة لكل منهم".

وأكمل "وستقام أول تلك المباريات بالطبع في ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفديو للاحتفال بتلك النسخة المئوية".

وتابع إنفاتينو "وافق مجلس فيفا بالإجماع على أن الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا".

وواصل "لقد اتحدت قارة إفريقيا وأوروبا ليس فقط في كرة القدم لكن في توفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد، يا لها من رسالة عظيمة عن السلام والتسامح".

وأتم رئيس فيفا حديثه "في عام 2030 سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة بتنظيم كأس العالم في ثلاث قارات وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ولنحتفل معا باللعبة الجميلة".

فيما قال أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم: "لقد كان هدفنا عاليا وحلمنا كبيرا، كأس العالم المئوية 2030 ستبدأ من حيث بدأ كل شيء".

وستكون هذه أول مرة على الإطلاق التي يستضيف فيها المغرب كأس العالم بعد محاولات غير ناجحة أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

والأمر ذاته ينطبق على البرتغال التي لم تستضف البطولة من قبل.

أما إسبانيا فقد استضافت كأس العالم 1982.