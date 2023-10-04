سعيد عبد العزيز لـ في الجول: قررت الرحيل عن النجوم بشكل نهائي

تقدم سعيد عبد العزيز باستقالته من تدريب نادي النجوم واتخذ قرارا بالريحل عن الفريق بشكل نهائي.

وحقق النجوم نقطة وحيدة في دوري المحترفين بعد التعادل مع مكادي والخسارة من أسوان بهدفين دون رد.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com : "تقدمت باستقالتي من تدريب فريق النجوم عقب جولتين في دوري المحترفين لظروف خاصة ، واتخذت قرارا نهائيا بالرحيل".

وتعد استقالة سعيد عبد العزيز من النجوم الاستقالة الثانية في الدوري بعد رحيل حسن عبد المنعم عن تدريب النصر للتعدين.

ويجتمع غدا محمد شرف المدير الفني لفريق مواليد 2003 بالأهلي ، مع مجلس إدارة نادي النصر للتعدين للاتفاق الرسمي على قيادة الفريق خلفا لحسن عبد المنعم.

واتفق الطرفان اتفاق مبدئيا على قبول مهمة تدريب فريق النصر للتعدين وسيتم الاتفاق على تشكيل الجهاز المعاون ثم الاعلان الرسمي

وسبق أن عمل محمد شرف في الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي وكذلك مع نادي إنبي.