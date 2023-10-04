السعودية تعلن نيتها التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا نيته التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مقتبسة من حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" والتي تضمنت تصريحات لولي العهد محمد بن سلمان عن كأس العالم 2034.

وقال ولي العهد السعودي: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة".

وأتم "الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034#السعودية2034 https://t.co/YAyl90sLqR — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 4, 2023

وكانت انتشرت تقارير صحفية عن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2030 رفقة مصر واليونان لكن في النهاية ذكرت تقارير أخرى نية المملكة في تحويل تركيزها على نسخة 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق من اليوم اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.