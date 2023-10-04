فيفا يحدد الاتحادات المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

واختار فيفا اتحادي آسيا وأوقيانوسيا (قارة أستراليا) لاستضافة النهائيات بعدما أعلن استضافة 6 دول لنهائيات نسخة 2030.

وأعلن فيفا في بيانه دعوته لاتحادات القارتين للتقدم بطلب الاستضافة.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.