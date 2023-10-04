بسبب مباراة لم يشارك بها.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف ريس جيمس

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

ريس جيمس

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف ريس جيمس لاعب تشيلسي لمدة مباراة واحدة بالإضافة إلى تغريمه 90 ألف جنيه إسترليني.

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وأشار الاتحاد إلى أن إيقاف جيمس قد جاء بعد اعترافه باستخدام ألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقه ضد أستون فيلا.

تشيلسي كان قد خسر من أستون فيلا بهدف دون مقابل يوم 24 سبتمبر الماضي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ولم يشارك فيها جيمس بسبب الإصابة.

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إيقاف جيمس سيعني غيابه عن المباراة المقبلة لتشيلسي والتي سيواجه فيها بيرنلي يوم السبت المقبل.

الإيقاف لن يكون مؤثرا بالنسبة للاعب أو تشيلسي كونه يعاني من إصابة كانت ستجعله يغيب عن المباراة في جميع الأحوال.

ولم يشارك جيمس سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم وكانت في الجولة الأولى ضد ليفربول.

ومن المتوقع أن يعود الظهير الأيمن صاحب الـ 23 عاما للمشاركة مع تشيلسي عقب نهاية التوقف الدولي المقبل.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد 7 جولات.

رييس جيمس تشيلسي
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