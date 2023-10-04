تقرير: لأسباب صحية.. لابورتا سافر بالقطار والسيارة لمشاهدة مباراة بورتو وبرشلونة

كشف موقع كولي مانيا المتخصص في أخبار برشلونة عن سفر خوان لابورتا رئيس النادي إلى البرتغال مستقلا القطار والسيارة.

وأشار الموقع إلى أن لابورتا ممنوع من السفر بالطائرة حتى شهر ديسمبر المقبل لأسباب صحية.

وفقا للموقع فإن لابورتا قد استقل القطار إلى مدينة أورينس الإسبانية ومنها انتقل بالسيارة إلى بورتو ووصل إلى البرتغال.

وعانى لابورتا من جلطة دماغية سطحية ولهذا السبب لا يستطيع السفر بالطائرة لأن الطيران قد يشكل خطرا على انسداد الشريان الذي يعاني منه.

ولم يتمكن لابورتا من حضور المباراة الماضية لبرشلونة في الدوري ضد ريال مايوركا لنفس الأسباب الصحية.

ويستعد برشلونة لمواجهة بورتو على ملعب دراجاو في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد حقق الفوز في المباراة الأولى على رويال أنتويرب البلجيكي، بينما فاز بورتو على شاختار.