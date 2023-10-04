توتنام يحدد سعر بيع هويبرج لـ يوفنتوس

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

بيير إيميل هويبيرج - توتنام

حدد نادي توتنام الإنجليزي السعر المطلوب من أجل الموافقة على بيع لاعبه بيير إيميل هويبرج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يسعى بقوة لضم اللاعب الدنماركي لتدعيم صفوفه في الشتاء.

وأن توتنام حدد مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

يأتي ذلك وسط تقارير تشير إلى رغبة كل من فولام الإنجليزي وجالاتاسراي التركي في ضم اللاعب.

وخرج هويبرج البالغ من العمر 28 عاما من تشكيل توتنام الأساسي هذا الموسم كذلك أصبح بعيدا عن حسابات المدير الفني الأسترالي للفريق أنجي بوستيكوجلو.

وانضم هويبرج لصفوف توتنام في عام 2020 قادما من ساوثامبتون مقابل 14.5 مليون جنيه إسترليني.

وخلال هذه الفترة لعب مع الفريق 152 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 10 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة.

هويبرج توتنام الدوري الإنجليزي
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