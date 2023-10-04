إريكسن: الحظ السيئ يلاحق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يشعر كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد أن الحظ السيئ يلاحق فريقه في الوقت الراهن.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة وتلك المرة أوروبيا أمام جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين.

وقال إريكسن في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن اتخاذ القرارات الخاطئة في بعض الأحيان هو ما يكلفنا، كما أن الحظ السيئ يلاحقنا في الوقت الحالي".

أخبار متعلقة:
صاروخ فالفيردي وسقوط الإنجليز.. شاهد جميع أهداف مباريات الثلاثاء الأوروبي أليكسيس ماك أليستر يوجه رسالة تحذيرية لشقيقه قبل صدامهما في الدوري الأوروبي ناتشو: أنا أكثر شخص حزين لطردي ضد جيرونا.. وأنا لست مجرما أو قاتلا تين هاج: عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز

وأضاف "لقد قدمنا بعض الفترات الجيدة أمام جالاتا سراي، لكن في اللحظة التي نتقدم فيها ونسجل، بعد وقت قصير تهتز شباكنا، وبالطبع هذا يجعل من الصعب علينا البقاء في المباراة".

وشدد الدولي الدنماركي "يجب علينا تغيير ذلك في أسرع وقت".

وأكمل "لا أعتقد أننا نعاني نقص الثقة، لحسن الحظ، نحن في بداية مرحلة المجموعات، لعبنا مباراتين فقط، أمامنا الكثير من المباريات".

وأتم "نحن نعلم أننا بحاجة للفوز في كل مباراة من أجل التأهل".

واستضاف يونايتد منافسه جالاتا سراي في ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح راسموس هويلوند أهداف المباراة في الدقيقة 17.

وأدرك ويلفريد زاها التعادل لجالاتا سراي عقب ست دقائق فقط.

وعاد يونايتد للتقدم مجددا عن طريق هويلوند في الدقيقة 67.

لكن ما هي إلا أربع دقائق إلا ونجح جالاتا سراي في إدراك التعادل مجددا عن طريق كريم أكتور أوجلو.

وفي الدقيقة 77 طُرد كاسيميرو لتسببه في ركلة جزاء على درايس ميرتينز وحصوله على الإنذار الثاني.

لكن أهدر ماورو إيكاردي ركلة الجزاء في الدقيقة 78.

وعقب ثلاث دقائق فقط صحح إيكاردي خطأه وسجل هدف الانتصار القاتل للفريق التركي.

وفي ملعب باركن في الدنمارك قلب بايرن ميونيخ الطاولة على منافسه كوبنهاجن وفاز بهدفين لهدف.

افتتح لوكاس ليراجير أهداف المباراة في الدقيقة 56.

وأدرك بايرن التعادل عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 67.

وسجل ماتياس تيل هدف الانتصار في الدقيقة 73.

بتلك النتائج تصدر بايرن المجموعة بست نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط.

ويأتي كوبنهاجن ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا مانشستر يونايتد بدون أي نقطة.

مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن جالاتا سراي
نرشح لكم
تقرير: لأسباب صحية.. لابورتا سافر بالقطار والسيارة لمشاهدة مباراة بورتو وبرشلونة صاروخ فالفيردي وسقوط الإنجليز.. شاهد جميع أهداف مباريات الثلاثاء الأوروبي ناتشو: أنا أكثر شخص حزين لطردي ضد جيرونا.. وأنا لست مجرما أو قاتلا تين هاج: عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز أرتيتا: إصابة ساكا مقلقة.. وغير نادم على إشراكه ضد لانس أنشيلوتي: بيلينجهام يبدو في الـ 30 من عمره.. وسيطرنا على المباراة بدخول مودريتش مواعيد مباريات الأربعاء 4 أكتوبر - الأهلي ضد إنبي.. ودوري أبطال أوروبا إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
بعد قرار يويفا.. فيفا يعلن رفع الإيقاف عن روسيا ويحدد شروط المشاركة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يحدد الاتحادات المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 13 دقيقة | آسيا
الرياضية: فيجا وكيسي جاهزان لدربي جدة 17 دقيقة | السعودية
سلة - بعد قيده في الزمالك وسموحة.. أحقية طلائع الجيش في ضم خانكا 20 دقيقة | كرة سلة
مباشر البطولة العربية سلة - الأهلي (12)-(13) مجد طنجة.. الفترة الأولى 28 دقيقة | كرة سلة
فيتوريا يتحدث عن المنافسة الصعبة في أمم إفريقيا وأهمية صلاح ومتى يرحل عن المنتخب 37 دقيقة | منتخب مصر
المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وإقامة أول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزير خارجية إيران: اتفقنا مع السعودية على إعادة مباراة اتحاد جدة وسيباهان ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة