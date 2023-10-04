إريكسن: الحظ السيئ يلاحق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي

يشعر كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد أن الحظ السيئ يلاحق فريقه في الوقت الراهن.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة وتلك المرة أوروبيا أمام جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين.

وقال إريكسن في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن اتخاذ القرارات الخاطئة في بعض الأحيان هو ما يكلفنا، كما أن الحظ السيئ يلاحقنا في الوقت الحالي".

وأضاف "لقد قدمنا بعض الفترات الجيدة أمام جالاتا سراي، لكن في اللحظة التي نتقدم فيها ونسجل، بعد وقت قصير تهتز شباكنا، وبالطبع هذا يجعل من الصعب علينا البقاء في المباراة".

وشدد الدولي الدنماركي "يجب علينا تغيير ذلك في أسرع وقت".

وأكمل "لا أعتقد أننا نعاني نقص الثقة، لحسن الحظ، نحن في بداية مرحلة المجموعات، لعبنا مباراتين فقط، أمامنا الكثير من المباريات".

وأتم "نحن نعلم أننا بحاجة للفوز في كل مباراة من أجل التأهل".

واستضاف يونايتد منافسه جالاتا سراي في ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح راسموس هويلوند أهداف المباراة في الدقيقة 17.

وأدرك ويلفريد زاها التعادل لجالاتا سراي عقب ست دقائق فقط.

وعاد يونايتد للتقدم مجددا عن طريق هويلوند في الدقيقة 67.

لكن ما هي إلا أربع دقائق إلا ونجح جالاتا سراي في إدراك التعادل مجددا عن طريق كريم أكتور أوجلو.

وفي الدقيقة 77 طُرد كاسيميرو لتسببه في ركلة جزاء على درايس ميرتينز وحصوله على الإنذار الثاني.

لكن أهدر ماورو إيكاردي ركلة الجزاء في الدقيقة 78.

وعقب ثلاث دقائق فقط صحح إيكاردي خطأه وسجل هدف الانتصار القاتل للفريق التركي.

















































وفي ملعب باركن في الدنمارك قلب بايرن ميونيخ الطاولة على منافسه كوبنهاجن وفاز بهدفين لهدف.

افتتح لوكاس ليراجير أهداف المباراة في الدقيقة 56.

وأدرك بايرن التعادل عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 67.

وسجل ماتياس تيل هدف الانتصار في الدقيقة 73.

بتلك النتائج تصدر بايرن المجموعة بست نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط.

ويأتي كوبنهاجن ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا مانشستر يونايتد بدون أي نقطة.

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