أليكسيس ماك أليستر يوجه رسالة تحذيرية لشقيقه قبل صدامهما في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 13:51

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر

نشر نادي ليفربول حديث بين الأخوين ماك أليستر، أليكسيس لاعب وسط ليفربول وكيفن مدافع سانت جيلواز، قبل صدامهما يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

ويحل سانت جيلواز البلجيكي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

الشقيقان سيلعبان ضد بعضهما البعض لأول مرة منذ احترافهما في أوروبا.

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وجاء الحديث الأخوي على النحو التالي:

أليكسيس: هل أنت في أجازة، أليس لديك تدريب؟

كيفن: نشعر بالهدوء التام، تنتظرنا مباراة سهلة للغاية

كيفن: سيكون شعورا لا يصدق عندما ألعب في ملعب أنفيلد واستمع إلى أغنية لن تسير وحدك أبدا

أليكسيس: أتمنى ألا تستمتع بالأمر، وأن تعاني. استطيع أن أخبرك بذلك لأنني لعبت في أنفيلد كلاعب في صفوف ليفربول وكخصم، وأنت كلاعب للفريق الخصم ستشعر بأجواء الملعب ومدى حماس الجمهور.

كيفن: ربما ستشعر بتدخلي القوي عليك.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة بعد فوزه على لاسك 3-1 في مباراة الجولة الأولى.

أما سانت جيلواز فيملك نقطة من تعادله مع تولوز الفرنسي الذي يشاركه في الوصافة.

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