كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمي لسحب قرعة دور المجموعات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، وتنطلق في تمام الواحدة ظهرا.

ويبدأ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

حيث وصل الأهلي بالفوز 7-0 ذهابا وإيابا على سانت جورج الإثيوبي.

فيما تأهل بيراميدز في مشاركته الأولى من المسابقة لدور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي بالفوز 6-1 في مجموع المباراتين.

وفي الكونفدرالية تأهل الزمالك وفيوتشر أيضا لدور المجموعات.