كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 12:46

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمي لسحب قرعة دور المجموعات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، وتنطلق في تمام الواحدة ظهرا.

ويبدأ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

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وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

حيث وصل الأهلي بالفوز 7-0 ذهابا وإيابا على سانت جورج الإثيوبي.

فيما تأهل بيراميدز في مشاركته الأولى من المسابقة لدور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي بالفوز 6-1 في مجموع المباراتين.

وفي الكونفدرالية تأهل الزمالك وفيوتشر أيضا لدور المجموعات.

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