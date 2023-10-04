كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 12:46
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمي لسحب قرعة دور المجموعات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، وتنطلق في تمام الواحدة ظهرا.
ويبدأ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.
وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
حيث وصل الأهلي بالفوز 7-0 ذهابا وإيابا على سانت جورج الإثيوبي.
فيما تأهل بيراميدز في مشاركته الأولى من المسابقة لدور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي بالفوز 6-1 في مجموع المباراتين.
وفي الكونفدرالية تأهل الزمالك وفيوتشر أيضا لدور المجموعات.
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: اجتماع مرتقب لإنشاء رابطة الأندية الإفريقية.. والهدف منها عاطف: مودرن فيوتشر قادر على التتويج بالكونفدرالية تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر الكونفدرالية - اتحاد الجزائر يكمل عقد المتأهلين للمجموعات 2023-24 دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو يكتب تاريخيا جديدا لـ موريتانيا.. والهلال وأسيك لـ دور المجموعات الكونفدرالية - الإفريقي يكمل عودته أمام باهاردار ويتأهل إلى دور المجموعات عودة رغم النقص العددي.. فيوتشر يضرب سينجيدا برباعية ويمر إلى مجموعات الكونفدرالية منافس الأهلي – سيمبا يصعد بشق الأنفس لـ مجموعات دوري أبطال إفريقيا