بوقرة يترك منتخب الجزائر للمحليين ويقترب من الدوري القطري

انفصل مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين عن الفريق بطلب منه، واقترب من تدريب أحد الفرق القطرية.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان: "بعد تأجيل التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024، قررنا الموافقة على طلب مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين بخوض تجربة تدريب أحد الأندية القطرية".

بوقرة قاد منتخب الجزائر للتتويج بكأس العرب 2021، والتأهل لنهائي أمم إفريقيا للمحليين 2022.

ووجه بوقرة رسالة للجماهير قال فيها: "الرغبة في مواصلة التعلم كمدرب ستقودني إلى ترك منصبي كمدرب لمنتخب الجزائر للمحليين، بهدف أن أكون نشطا بشكل يومي، في منافسات مستمرة".

وأضاف "بالنظر إلى عدم وجود مواعيد نهائية قصيرة المدى، لا سيما في ظل تأجيل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2024 التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل أيام قليلة، فقد حان الوقت بالنسبة لي للدخول في تحديات جديدة".

وتابع "لقد كان شرفًا لي أن أكون مدربا للمنتخب الوطني للاعبين المحليين لمدة 3 سنوات وأن أخدم بلدي".

وأشارت تقارير قطرية إلى أن بوقرة يقترب من تدريب المرخية متذيل ترتيب الدوري القطري، أو فريق قطر صاحب المركز قبل الأخير.

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