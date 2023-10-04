أرتيتا: إصابة ساكا مقلقة.. وغير نادم على إشراكه ضد لانس

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بالقلق تجاه إصابه لاعبه بوكايو ساكا خلال مباراة لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وخسر أرسنال خارج ملعبه أمام لانس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي: "إصابة ساكا تثير القلق لكني غير نادم على إشراكه في مباراة لانس".

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وأضاف "إصابة ساكا كانت كبيرة بما يكفي لعدم السماح له باستكمال المباراة وهذا مصدر قلق بالنسبة لنا، ولا نعرف أي شيء".

وأتم تصريحاته "ساكا حاول تسديد الكرة بالكعب وتعرض لضربة وهي حركة يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع من الإصابة، وشعر بعد الارتياح لمواصلة اللعب ولذلك قررنا إخراجه من الملعب".

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا أرسنال دوري أبطال أوروبا
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