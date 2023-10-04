أنشيلوتي: بيلينجهام يبدو في الـ 30 من عمره.. وسيطرنا على المباراة بدخول مودريتش

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن دخول لوكا مودريتش ضد نابولي جعل فريقه يسيطر على المباراة بشكل أكبر.

وحقق ريال مدريد الفوز على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، صحيح لم نتنافس بشكل جيد ولكننا فعلنا ما يجب علينا فعله".

واستمر "لا اعقتد أن ركلة الجزاء كانت صحيحة لأن الكرة ارتدت من جسد ناتشو ولا يمكننا أن نقطع الأيدي، كان بالإمكان احتسابها أو لا ولكن القانون يقول لا تصفر على الكرات المرتدة".

وتابع "في الشوط الأول وجدنا حلول جيدة جدا وكان بيلينجهام وفينيسيوس يجدنا بعضهما بسهولة ومعهم رودريجو أيضا ولكننا عانينا في الشوط الثاني وهذا طبيعي عندما تواجه فرق من ذلك النوع".

وواصل "دخول مودريتش ساعدنا على التحكم في الكرة بسبب جودته وخبرته وأعطانا سيطرة أكبر على المباراة وقدمنا أفضل 30 دقيقة في المباراة، هو يشعر بالرغبة ويعرف أن بإمكانه المساهمة وهذا ما أطلبه من لاعب لا يلعب كثيرا ويشعر بالقليل من الغضب ألا يفقد الحافز أبدا".

وأكمل "أنا متفاجئ من كون بيلينجهام يبلغ من العمر 20 عاما فقط يبدو وكأنه في الـ 30 من عمره بسبب شخصيته، هو يعرف ما عليه فعله ولديه جودة وكبيرة وقوي وهو يفاجئ الجميع بالطبع".

وعن مشاكل كيبا في الكرات العرضية قال: "كيبا رائع تحت العارضة وتصدى لفرصتين ولكنه يعاني قليلا في الكرات الهوائية وهذا طبيعي لأن طوله ليس مترين ولا أحد مثالي، أستطيع أن أقول إنني وسيم ولكن لا أحد مثالي".

وأضاف "كامافينجا ليس ظهير ولكنه لاعب وسط يمكنه اللعب كظهير ويساعدنا في الحصول على الكرة".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السادسة في صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة.