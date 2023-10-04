الثالثة بين الفريقين.. طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي ضد إنبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الأهلي ضد إنبي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

ويقود المباراة، طارق مجدي كحكم ساحة في ثاني مبارياته هذا الموسم والثالثة له بين الأهلي وإنبي.

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وأدار طارق مجدي مباراة وحيدة هذا الموسم كانت بين مودرن فيوتشر والداخلية في الجولة الثانية من الدوري.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد 1: أحمد توفيق

حكم مساعد 2: محمد محمود

حكم رابع: عاطف حسين

حكم الفيديو: محمود بسيوني

حكم الفيديو المساعد: السيد شعبان

وأدار طارق مجدي 13 مباراة سابقة لفريق الأهلي، ولم يتذوق الأحمر طعم الخسارة معه إذ فاز 11 مرة وتعادل مرتين.

بينما أدار حكم اللقاء 14 مباراة لصالح إنبي وفاز الفريق البترولي في 4 منهم وخسر مثلهم بينما تعادل ست مرات.

وسبق وأن أدار طارق مجدي مباراتين لفريق الأهلي ضد إنبي، وانتهت المواجهة الأولى بالتعادل بهدف لكل منهما في دوري موسم 2013 - 2014.

أما المباراة الأخيرة فكانت في أغسطس 2022 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

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