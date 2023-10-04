لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن

قلب لانس الفرنسي الطاولة على أرسنال وحقق 3 نقاط ثمينة في دوري أبطال أوروبا.

وفاز لانس على أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أدريان تومسون وسيب إيلي واهي هدفي لانس، فيما أحرز جابريل جيسوس هدف أرسنال الوحيد.

الفوز رفع رصيد لانس إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليه أرسنال برصيد 3 نقاط.

وفرط إشبيلية في تقدمه على أيندهوفن وتعادلا بهدفين لكل فريق، ليرفع النادي الإسباني إلى نقطتين، فيما حصل النادي الهولندي على نقطته الأولى.

سقوط المدفعجية

نجح جابريل جيبسوس في تسجيل هدف التقدم للمدفعجية عند الدقيقة 14 مستغلا تمريرة بوكايو ساكا.

وعدل أدريان تومسون النتيجة وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 25 بعد تمريرة سيب إيلي واهي.

وأهدر تروسارد فرصة تسجيل الهدف لأرسنال وسدد كرة قوية أبعدها حارس لانس بصعوبة.

وأرسل برزيسلاف فرانكوفسكي عرضية متقنة في الدقيقة 69 حولها إيلي واهي إلى هدف التقدم للفريق الفرنسي.

وأنقذ سامبا حارس مرمى لانس فريقه من هدف محقق بعد فرصة خطيرة من أرسنال فشل جابريل جيسوس في استغلالها.

قمة الإثارة

في المجموعة ذاتها فرط إشبيلية في نقطتين ثمينتين بالتعادل مع أيندهوفن بهدفين لكل فريق.

وتقدم نيمانيا جوديل بالهدف الأول للنادي الأندلسي عند الدقيقة 68 من المباراة.

ونجح لوك دي يونج في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 86 قبل ان يعيد يوسف النصيري التقدم لإشبيلية في الدقيقة 87.

وفي الوقت القاتل تحديدا عن الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل جوردات تيزي هدف التعادل القاتل لنادي أيندهوفن.

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