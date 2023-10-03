تشكيل دوري الأبطال – فينيسيوس ورودريجو يقودان الهجوم ضد نابولي

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة نابولي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

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في الدفاع: إدواردو كامافينجا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- داني كارفخال

في الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- أوريلين تشواميني- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- رودريجو

ويتصدر نابولي الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.

فيما يأتي سبورتنج براجا ثالثا بدون أي نقطة ويليه يونيون برلين.

ريال مدريد نابولي أبطال أوروبا
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