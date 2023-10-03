تشكيل دوري الأبطال – فينيسيوس ورودريجو يقودان الهجوم ضد نابولي
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 20:13
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة نابولي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: إدواردو كامافينجا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- داني كارفخال
في الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- أوريلين تشواميني- فيدي فالفيردي
في الهجوم: فينيسيوس جونيور- رودريجو
ويتصدر نابولي الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.
فيما يأتي سبورتنج براجا ثالثا بدون أي نقطة ويليه يونيون برلين.
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