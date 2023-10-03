مصدر من كاف لـ في الجول: اجتماع مرتقب لإنشاء رابطة الأندية الإفريقية.. والهدف منها

يعقد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا بشأن إنشاء رابطة الأندية الإفريقية.

ويشهد يوم 5 أكتوبر الجاري اجتماعا لـ "كاف" مع ممثلي الأندية الإفريقية.

وقال مصدر من "كاف" لـ : "سيعقد باتريس موتسيبي رئيس كاف اجتماعا هاما يوم الخميس المقبل مع ممثلي الأندية لإنشاء رابطة الأندية الإفريقية".

وأضاف "الهدف من إنشاء الرابطة، زيادة الأرباح وتحسين أوضاع الأندية وجعلها أكثر جاذبية ماليا للرعاة. العمل على رفع كفاءة الملاعب والمرافق والبنية التحتية التي تخص الأندية".

وواصل "كما ستعمل الرابطة ستعمال على وضع أفضل خطة ممكنة لمواعيد بطولات كاف وتنسيقها مع مواعيد الدوريات المحلية بالتعاون مع روابط الدوريات المحترفة المحلية، والعمل أيضا على دعم الحكام ورفع كفاءة التحكيم في إفريقيا".

وأوضح "سيتم فتح الترشح لعضوية الرابطة لمدة 10 أيام من بعد الاجتماع وسيكون لكل منطقة في إفريقيا ممثل عنها في اللجنة على أن يُعقد أول اجتماع رسمي للجنة في ديسمبر المقبل".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أطلق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بحثا عن زيادة موارد الأندية والجوائز المالية.

وجاءت الجوائز كالتالي:

المركز الأول: 4 مليون دولار

الوصيف: 3 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: مليون و700 ألف دولار

المشاركة في البطولة: مليون دولار

وأشار كاف إلى أن الجائزة تعتبر جذابة وتنافسية في ظل أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار جراء لعبه لست مباريات فقط.

وقال كاف إن تلك البطولة تم إنشائها بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتكون الكرة الإفريقية قادرة على المنافسة عالميا وأن تكون أنديته قابلة للنمو تجاريا.

وسوف يساهم كاف أيضا في تطوير ونمو مواهب كرة القدم في القارة.

وأوضح كاف أن نيته هي تحقيق الاستفادة وإرسال المساهمات المالية لجميع أعضائه الـ54 حتى هؤلاء الذين لا يملكون أندية في بطولة الدوري الإفريقي.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر

وأعلنت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية إذاعة مباريات البطولة مجانا على قنواتها.