صلاح ينافس على جائزة الهدف الأجمل لـ ليفربول في سبتمبر

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أجمل هدف لفريقه في شهر سبتمبر.

ودخل صلاح المنافسة على الجائزة بهدفه الرائع في مرمى لاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي.

الهدف سجله صلاح جاء بعد مراوغة الدفاع ووضع الكرة بين قدمي حارس لاسك.

ويتنافس 11 هدفا على الجائزة، بينهم هدف بصناعة قائد منتخب مصر.

وهو الهدف الذي صنعه لزميله أندي روبرتسون في مباراة ولفرهامبتون.

Fantastic finishes 🔥 Vote on our best strikes during September with our @EASPORTSFC Goal of the Month poll 👇 #ad — Liverpool FC (@LFC) October 3, 2023

صلاح سجل 3 أهداف فقط خلال شهر سبتمبر.

بشكل عام، أحرز صلاح 4 أهداف في 8 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 313 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 190 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.