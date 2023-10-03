تيليجراف: تشيلويل سيغيب شهرين على الأقل بسبب الإصابة

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن إصابة بن تشيلويل لاعب تشيلسي في أوتار الركبة.

بن تشيلويل النادي : تشيلسي تشيلسي

وأشارت تيليجراف إلى أن تشيلويل سيغيب لمدة شهرين على الأقل بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وسيعود تشيلويل للمشاركة مع تشيلسي على الأقل في شهر ديسمبر المقبل.

وتعرض تشيلويل إلى الإصابة خلال الدقائق الأخيرة بعد مشاركته كبديل في فوز تشيلسي على برايتون بكأس الرابطة الإنجليزية.

الإصابة التي تعرض لها تشيلويل هي نفس الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم 2022.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع تشيلسي منذ بداية الموسم الحالي في 7 مباريات وصنع خلالهم هدفا واحد.