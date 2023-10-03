منتخب مصر الأولمبي يلاقي نظيره الأردني وديا قبل مواجهة أوزبكستان

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - روسيا

ذكر اتحاد الكرة المصري أن منتخب مصر الأولمبي سيلعب ضد نظيره الأردني وديا بالقاهرة هذا الشهر.

وأفاد اتحاد الكرة عبر موقعه أن استاد القاهرة سيستضيف المباراة يوم 12 أكتوبر.

وذلك قبل قبل مواجهة أوزبكستان الودية في طشقند يوم 16 أكتوبر.

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وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي بأحد فنادق القاهرة اعتبارا من الاثنين المقبل.

على أن يطير المنتخب يوم 13 أكتوبر لأداء ودية ثانية مع أوزبكستان يوم 16 من الشهر ذاته.

وذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

كان المنتخب الأولمبي قد بدأ برنامج إعداده للأولمبياد بأداء معسكر بالعين السخنة الشهر الماضي.

تعادل خلاله مع منتخب روسيا للمحليين وديا بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز على منتخب روسيا الأولمبي بنتيجة 2-1.

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