اندبندنت: لجنة الحكام الإنجليزية تقرر إذاعة التسجيل الصوتي لحكام لقاء توتنام وليفربول

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - أرسنال - بيرنلي - فار

أفادت جريدة اندبندنت بأن لجنة الحكام الإنجليزية قررت إذاعة التسجيل الصوتي لحديث حكم مباراة توتنام وليفربول مع حكام تقنية الفيديو، ولكن بعد مراجعته من قبل نادي ليفربول ورابطة الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أنه سيتم إرسال الملف الصوتي للمحادثة إلى نادي ليفربول قبل نشره للعلن.

ويأتي ذلك بعد طلب رسمي من نادي ليفربول.

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وأضاف التقرير أن رابطة الحكام ورابطة الدوري الإنجليزي اختلفا كثيرا حول ما إذا كان ينبغي نشر التسجيل الصوتي في أعقاب هزيمة ليفربول أمام توتنام مباشرة.

وتقرر في النهاية بالتشاور مع رابطة الدوري الإنجليزي أن المقطع الصوتي يجب أن يخضع لمراجعة كاملة أولا، وأن نادي ليفربول ورابطة الدوري يجب أن تتاح لهما فرصة تقييم المقطع قبل نشره للجمهور.

وذكر التقرير أن لجنة الحكام تدرس ما إذا كانت ستصدر المقطع الصوتي للعلن بمجرد اكتمال المراجعة يوم السبت أم لا.

قبل ساعات، ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن لجنة الحكام الإنجليزية قررت استبعاد حكام تقنية حكم الفيديو المساعد الذين فشلوا في التدخل عندما تم إلغاء هدف لليفربول أمام توتنام بداعي التسلل من إدارة مباريات الجولة الثامنة.

وتم استبعاد دارين إنجلد حكم تقنية الفيديو في لقاء توتنام ضد ليفربول ومساعده دان كوك من إدارة باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد الخطأ الفادح في لقاء توتنام وليفربول.

وكان من المفترض أن يقودا مباراتي نوتنجهام فورست ضد برينتفورد يوم الأحد، وفولام ضد تشيلسي يوم الاثنين.

وأوضحت جريدة ليفربول إيكو يوم الثلاثاء أن الثنائي تم استبعاده من إدارة مباريات الجولة المقبلة أيضا.

بينما سيكون سيمون هوبر، الذي أدار اللقاء من الملعب، حكما لتقنية الفيديو المساعد في لقاء إيفرتون وبورنموث.

لا يزال ليفربول يسعى بكل قوة لمحاولة الحصول على ترضية بشأن أزمة إلغاء هدف لويس دياز أمام توتنام.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن ليفربول تقدم بطلب رسمي لتفريغ المحادثة الصوتية بين حكم مباراة توتنام وغرفة الفيديو.

وذلك من أجل استخدامها في الاحتجاج الرسمي الذي قدمه ضد الحكام بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل.

مباراة ليفربول ضد توتنام شهدت العديد من المواقف المثيرة للجدل تحكميا، مما دفع ليفربول لإصدار بيان يهدد فيه بالتصعيد.

أصدر نادي ليفربول بيانا بشأن الهدف الملغي له أمام توتنام، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء بيان ليفربول كالتالي:

تابع نادي ليفربول لكرة القدم اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإخفاقات مباراة السبت.

من الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية.

نحن ندرك تمامًا الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها، من خلال وجود وتطبيق تقنية الفيديو.

ولذلك، فمن غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق.

كما أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها "خطأ بشري كبير" أمر غير مقبول أيضًا. ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.

يعد هذا أمرًا حيويًا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى.

وفي غضون ذلك، سوف نستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة للتصعيد والحل.

ماذا حدث؟

أصدرت لجنة الحكام الإنجليزية بيانا بشأن الخطأ التحكيمي في مباراة ليفربول وتوتنام من الدوري الإنجليزي.

وألغي هدف لـ لويس دياز لاعب ليفربول في الشوط الأول خلال مواجهة توتنام بداعي التسلل.

وجاء البيان الذي نقله موقع "ليفربول إيكو":

"لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي تعترف بحدوث خطأ بشري حدث خلال الشوط الأول في مباراة توتنام وليفربول.

الهدف الذي سجله لويس دياز وألغي بداعي التسلل من الحكم المساعد، كان واضحا أنه خطأ كبير وينتج عنه احتساب الهدف بعد مطالعة تقنية الفيديو، وهو ما لم يحدث.

لجنة الحكام ستقوم بمراجعة كاملة للظروف التي أدت للخطأ، وبعد نهاية المراجعة سنتواصل مع ليفربول للاعتراف بالخطأ".

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وألغي الهدف بداعي التسلل على الجناح الكولومبي في الدقيقة 33 وبعد 3 دقائق تقدم توتنام بالهدف الأول عن طريق سون هيونج مين.

وسبق أن صرّح يورجن كلوب عن هدف فريقه الملغي: "ليس تسللا عندما تراه، رسموا خطوطا خاطئة، ولم يعتمدوا على اللحظة المناسبة عندما خرجت الكرة من قدم صلاح. من الصعب التعامل مع هذا الأمر".

المباراة شهدت أيضا طرد كورتيس جونز وديوجو جوتا من ليفربول.

وارتقى توتنام للمركز الثاني برصيد 17 نقطة ودون خسارة فقط بالتساوي مع أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

ليفربول توتنام
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