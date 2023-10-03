مدافع ينافس إيدرسون وألفاريز على جائزة أفضل لاعبي سيتي في سبتمبر

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يتنافس الثلاثي إيدرسون وجوليان ألفاريز وكايل ووكر على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي لشهر سبتمبر الماضي.

وشهد الشهر فوز سيتي في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ضد فولام ووست هام يونايتد ونوتنجهام فورست، والفوز على رد ستار بلجراد في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لكن الشهر انتهى بخسارتين، أمام نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين وولفرهامبتون في الدوري.

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وأعلن سيتي عبر موقعه ترشح الثلاثي كايل ووكر وحارس المرمى إيدرسون والمهاجم جوليان ألفاريز لجائزة لاعب الشهر.

في سبتمبر واصل الثنائي المخضرم إيدرسون وكايل ووكر الظهور في أفضل المستويات.

كما شهد شهر سبتمبر ظهور جوليان ألفاريز في أفضل حالاته.

فقد افتتح ألفاريز الشهر بالتسجيل والحصول على ركلة جزاء خلال الفوز 5-1 على فولام.

ثم سجل ألفاريز هدفين لمساعدة السماوي على قلب النتيجة والفوز على رد ستار بلجراد 3-1.

كما أظهر جوليان مرة أخرى براعته في الركلات الثابتة، حيث سجل من ركلة حرة رائعة في الانتصار 3-1 على وست هام.

ثم أحرز الهدف الوحيد لسيتي في الخسارة 2-1 أمام ولفرهامبتون.

جوليان ألفاريز إيدرسون كايل ووكر مانشستر سيتي
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