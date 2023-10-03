تقرير إنجليزي: ليكون بديل صلاح.. ليفربول يستهدف بيدرو نيتو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 13:26

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو

يسعى ليفربول لتأمين نفسه وضم لاعب يشارك في نفس مركز محمد صلاح تحسبا لأي أمر قد يحدث في مستقبل النجم المصري.

وذكر موقع "فوتبول ترانسفير" الإنجليزي أن ليفربول يستهدف حاليا التعاقد مع بيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون الذي يقدم مستوى مميز مع فريقه هذا الموسم.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولذلك يسعى ليفربول لتأمين نفسه وضم بديله تحسبا لرحيل النجم المصري سواء في الصيف المقبل أو بنهاية عقده.

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اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 23 عاما لم يظهر بالمستوى الجيد في المواسم السابقة مع ولفرهامبتون بسبب الإصابة وسجل هدفا واحدا.

ولكن في الموسم الجاري ظهر بمستوى جيد وسجل هدفا وصنع 4 أهداف حتى الآن في 7 مباريات.

ما جعله يدخل دائرة اهتمامات ليفربول الذي سيحاول بكل قوة التعاقد معه في الصيف المقبل، خاصة أن يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وقد يرحل محمد صلاح عن ليفربول في الصيف المقبل بسببة رغبة العديد من الأندية السعودية في ضمه وعلى رأسها اتحاد جدة.

وسعى اتحاد جدة بكل قوة لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن النجم المصري فضل الاستمرار مع ليفربول.

بيدرو نيتو ليفربول الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
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