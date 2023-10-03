ذا أثليتك: الإصابة لن تحرم جاكبو من دربي ميرسيسايد

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

هدف كودي جاكبو - ليفربول ضد مانشستر يونايتد

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن الفحوصات الجديدة التي خضع لها كودي جاكبو جناح ليفربول أكدت عدم غيابه لفترة طويلة.

جاكبو تعرض للإصابة خلال مباراة توتنام مساء السبت وظهر ذلك جليا حين لم يتمكن من الاحتفال بالهدف الذي سجله في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

ومن المتوقع عودة الهولندي في دربي ميرسيسايد يوم 21 أكتوبر، بعد فترة التوقف الدولي، حسب التقرير.

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وكانت شبكة AD الهولندية قد ذكرت يوم الاثنين أن غياب جاكبو عن صفوف ليفربول سيمتد لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير الهولندي أنه من المتوقع غياب جاكبو عن معظم مباريات ليفربول خلال شهر أكتوبر.

ويأمل الجهاز الطبي لليفربول في سرعة تعافي الدولي الهولندي في ظل المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي.

ويضع يورجن كلوب مدرب ليفربول يده على قلبه حتى يعلم نتائج الفحوصات التي يخضع لها لاعبه كودي جاكبو لمعرفة مدى إصابته.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد تلقى كودي جاكبو ضربة قوية قبل أن يسجل، قبل تسديدة الهدف شعر بالألم، بسبب الخطأ السابق".

وأضاف "رأيته يسير وهو يعرج في نفق غرفة خلع الملابس بين الشوطين، ثم ارتدى ضمادة".

واستٌبدل جاكبو بين الشوطين.

وواصل "مشكلتي الكبرى هي أنني خسرت 2 من اللاعبين بسبب الطرد وربما يكون جاكبو الثالث، إنه أمر سيئ حقا، لذا علينا أن نتعامل مع ذلك".

وتابع الألماني "هل إصابة جاكبو سيئة؟ ربما، لا أعرف".

وأكمل ليفربول اللقاء بـ 9 لاعبين في آخر 20 دقيقة وخسر بهدف عكسي قاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وارتقى توتنام للمركز الثاني برصيد 17 نقطة ودون خسارة فقط بالتساوي مع أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

كودي جاكبو ليفربول
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