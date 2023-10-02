دوري أبطال آسيا - رونالدو وتاليسكا يقودان عودة النصر على حساب استقلال دوشنبه

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 23:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

عاد النصر السعودي من تأخره وتغلب على استقلال دوشنبه الطاجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال آسيا.

توقفت المباراة في البداية لإصابة سيدريك جوجوا لاعب استقلال دوشنبه في الدقيقة 9، ثم عاد ولكن عجز عن استكمال المباراة مرة أخرى في الدقيقة 14 ليخرج ويأتي سوديكجون كوربونوف بدلا منه.

وكاد النصر أن يسجل في الدقيقة 29 عن طريق عبد الرحمن غريب بتسديدة على حدود المنطقة، ولكن الكرة ارتدت من القائم.

أخبار متعلقة:
بيان - الاتحاد الآسيوي عن أزمة مباراة اتحاد جدة وسباهان: سيتم إحالة الأمر للجان المختصة مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش ليس له نفس الدور.. وموقف خوسيلو ورودريجو ضد نابولي بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر سكاي: ليفربول يطلب تفريغ محادثة الحكم مع الفيديو في مباراة توتنام

وسدد سلطان الغنام في الدقيقة 33 ولكن الكرة انتهت بين يدي الحارس رستم يتيموف بسهولة.

وفي الدقيقة 40 لعب مارسيلو بروزوفيتش ركنية هيأها أيميريك لابورت برأسية تجاه كريستيانو رونالدو ليسدد ولكن الحارس تألق في الإبعاد.

وسجل استقلال دوشنبه الهدف الأول عن طريق لاعبه سينين سباعي في الدقيقة 44، بعد خطأ فادح من دفاع النصر استغله دزينيس بيجانوفيتش ليمرر إلى سباعي الذي سدد الكرة ليخطئها نواف العقيدي حارس المرمى.

وكاد النصر أن يتعادل في نهاية الشوط برأسية من أندرسون تاليسكا، ولكن تألق الحارس يتيموف مرة أخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

بدأ العالمي محاولات التعويض في الشوط الثاني بتسديدة من غريب في الدقيقة 47 مرت بجوار القائم، ثم سدد رونالدو في الدقيقة 51 لتمر بجوار القائم أيضا.

وواصل الحارس رستم يتيموف تصدياته في الدقيقة 54 مبعدا رأسية قوية من بروزوفيتش، وأجرى النصر تبديله الأول في الدقيقة 58 بدخول أيمن يحيى بدلا من محمد قاسم.

وأخيرا أتى التعادل في الدقيقة 66 بعد انطلاق رونالدو داخل المنطقة ليسدد كرة ارتدت من الدفاع فسددها مجددا في الشباك.

وفي الدقيقة 72 تقدم أندرسون تاليسكا للنصر بعد تمريرة من البديل أيمن يحيى ليسجل برأسية في الشباك.

الثالث أتى سريعا في الدقيقة 77 بواسطة تاليسكا أيضا، بعد سلسلة من التمريرات أنهاها عبد الرحمن غريب بلمسة لتاليسكا الذي سدد في يمين المرمى.

وأتى علي الحسن بدلا من بروزوفيتش في الدقيقة 83، ثم حل خالد الغنام ونواف البوشل على حساب تاليسكا وسلطان الغنام في الدقيقة 86.

بذلك يرفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، يليه بيرسيبوليس الإيراني بـ 3 نقاط، ويحتل الدحيل القطري المركز الثالث بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه.

النصر دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
انتهت دوري أبطال آسيا - النصر (3)-(1) استقلال دوشنبه بيان - الاتحاد الآسيوي عن أزمة مباراة اتحاد جدة وسباهان: سيتم إحالة الأمر للجان المختصة بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر تمثال يشعل الأزمة.. تأجيل انطلاق مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني مواعيد مباريات الإثنين 2 أكتوبر - تشيلسي.. ودوري أبطال آسيا الاتحاد السعودي يعتمد آلية مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية بنظامها الجديد مدرب النصر: رونالدو قدم أفضل ما لديه أمام برسبوليس بعد استقبال تاريخي لـ رونالدو.. النصر يفوز على برسبوليس بثنائية في دوري أبطال آسيا
أخر الأخبار
معتصم سالم: الشرطة قبضت على سارقي فريق بيراميدز.. وأنتظر اعتذار العبور 16 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال آسيا - رونالدو وتاليسكا يقودان عودة النصر على حساب استقلال دوشنبه 23 دقيقة | آسيا
كرة سلة - بعد إخفاق أمريكا في كأس العالم.. كيفين دورانت يعلن المشاركة في أولمبياد باريس ساعة | NBA
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.. والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على شبيبة كينشاسا ساعة | كرة يد
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(2) تشيلسي.. نزول ستيرلينج ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس مصر - موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي – مشاركة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر