دوري أبطال آسيا - رونالدو وتاليسكا يقودان عودة النصر على حساب استقلال دوشنبه

عاد النصر السعودي من تأخره وتغلب على استقلال دوشنبه الطاجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال آسيا.

توقفت المباراة في البداية لإصابة سيدريك جوجوا لاعب استقلال دوشنبه في الدقيقة 9، ثم عاد ولكن عجز عن استكمال المباراة مرة أخرى في الدقيقة 14 ليخرج ويأتي سوديكجون كوربونوف بدلا منه.

وكاد النصر أن يسجل في الدقيقة 29 عن طريق عبد الرحمن غريب بتسديدة على حدود المنطقة، ولكن الكرة ارتدت من القائم.

وسدد سلطان الغنام في الدقيقة 33 ولكن الكرة انتهت بين يدي الحارس رستم يتيموف بسهولة.

وفي الدقيقة 40 لعب مارسيلو بروزوفيتش ركنية هيأها أيميريك لابورت برأسية تجاه كريستيانو رونالدو ليسدد ولكن الحارس تألق في الإبعاد.

وسجل استقلال دوشنبه الهدف الأول عن طريق لاعبه سينين سباعي في الدقيقة 44، بعد خطأ فادح من دفاع النصر استغله دزينيس بيجانوفيتش ليمرر إلى سباعي الذي سدد الكرة ليخطئها نواف العقيدي حارس المرمى.

وكاد النصر أن يتعادل في نهاية الشوط برأسية من أندرسون تاليسكا، ولكن تألق الحارس يتيموف مرة أخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

بدأ العالمي محاولات التعويض في الشوط الثاني بتسديدة من غريب في الدقيقة 47 مرت بجوار القائم، ثم سدد رونالدو في الدقيقة 51 لتمر بجوار القائم أيضا.

وواصل الحارس رستم يتيموف تصدياته في الدقيقة 54 مبعدا رأسية قوية من بروزوفيتش، وأجرى النصر تبديله الأول في الدقيقة 58 بدخول أيمن يحيى بدلا من محمد قاسم.

وأخيرا أتى التعادل في الدقيقة 66 بعد انطلاق رونالدو داخل المنطقة ليسدد كرة ارتدت من الدفاع فسددها مجددا في الشباك.

وفي الدقيقة 72 تقدم أندرسون تاليسكا للنصر بعد تمريرة من البديل أيمن يحيى ليسجل برأسية في الشباك.

الثالث أتى سريعا في الدقيقة 77 بواسطة تاليسكا أيضا، بعد سلسلة من التمريرات أنهاها عبد الرحمن غريب بلمسة لتاليسكا الذي سدد في يمين المرمى.

وأتى علي الحسن بدلا من بروزوفيتش في الدقيقة 83، ثم حل خالد الغنام ونواف البوشل على حساب تاليسكا وسلطان الغنام في الدقيقة 86.

بذلك يرفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، يليه بيرسيبوليس الإيراني بـ 3 نقاط، ويحتل الدحيل القطري المركز الثالث بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه.