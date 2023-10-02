الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.. والقنوات الناقلة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

الزمالك - أرتا سولار

يعود الزمالك لخوض مباريات الدوري مجددا بعد الانتصار على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تعادل في أول جولتين أمام كل من بيراميدز والمقاولون العرب على الترتيب.

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موعد المباراة

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 7 أكتوبر.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة بين الزمالك والبنك الأهلي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وتعادل الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

بينما خطف المقاولون العرب تعادلا قاتلا في الجولة الثانية من المسابقة.

وتخطى الزمالك عقبة أرتا سولار الذي تفوق ذهابا بهدفين دون مقابل، وكان متقدما في الإياب بهدف قبل أن ينجح الأبيض في تسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني والتأهل لدور المجموعات.

الدوري المصري الزمالك البنك الأهلي
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