بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد الخلود في كأس خادم الحرمين

تم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة، وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

المباراة كان يفترض أن تنطلق في السابعة مساء، ولكن حدثت أزمة قبل انطلاقها، لتتأجل في البداية لمدة نصف ساعة.

وقرر الاتحاد الآسيوي إلغاء إقامة المباراة على أن يتم إصدار بيانا رسميا بعد قليل.

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وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن القرار النهائي حول تحديد موعد جديد أو اعتبار أحد الفريقين منسحبا سيصدر لاحقا.

ماذا حدث؟

بحسب قناة الإخبارية فإن لاعبو الاتحاد رفضوا النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة حتى الآن وفقا لذات المصدر.

ويتواجد في المدخل المؤدي للملعب تمثال لـ قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020.

المباراة التي كان يفترض أن يستضيفها ملعب نقش جهان، كانت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

وفاز الاتحاد على أولماليك في الجولة الأولة بنتيجة 3-0، بينما تعادل القوة الجوية وسباهان بهدفين لكل فريق.

وحتى الآن فاز القوة الجوية على أولماليك بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ليتصدر المجموعة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان.

دوري أبطال آسيا اتحاد جدة سباهان أصفهان
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