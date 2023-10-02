تايكوندو - بمشاركة 9 دول.. الطائف تستضيف البطولة العربية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

البطولة العربية للتايكوندو

انطلقت منافسات البطولة العربية العسكرية في مدينة الطائف السعودية والمقرر إقامتها حتى 7 أكتوبر الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 100 لاعبا يمثلون تسعة دول عربية من أعضاء الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

ويحضر من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، كل من العميد عبد الناصر علي عون من ليبيا ممثلا عن المكتب التنفيذي والعقيد مثنى حمدي كاظم حسون من العراق ممثلا عن اللجنة الإعلامية للاتحاد وأخيرا النقيب محمد أيوب الكثيري من تونس.

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ورحب اللواء عبيد الجهني رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بممثلي وفود الدول المشاركة، مشيرا إلى الدعم والرعاية الكبيرين اللذين تحظى بهما الرياضة في القوات المسلحة، وهو ما يعكس حجمها وأهميتها وأثرها البالغ في رفع مستوى اللياقة البدنية والروح المعنوية لديهم.

وعقب كلمات الافتتاح واستعراض طابور الفرق المشاركة، أعلن قائد منطقة الطائف العسكرية افتتاح البطولة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح ، وداعيا للتحلي بالأخلاق الرياضية والتنافس الشريف بين جميع اللاعبين.

من جانبه أكد مدير البطولة العميد سلطان الشهرى عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير إدارة الرياضة العسكرية بالمملكة العربية السعودية ، على أهمية البطولة ودورها العميق في توطيد العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدان العربية الشقيقة ، مؤكداً على دورها في إبراز الكفاءات البدنية وصقل المهارات القتالية .

ويشارك في البطولة أكثر من مئة رياضي يمثلون كل من دول: المملكة العربية السعودية، وقطر وسلطنة عمان والمغرب والأردن وتونس والكويت والجزائر وفلسطين.

تايكوندو البطولة العربية
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